Il “fitness intelligente” di Elisa Superti: in un libro l’esperienza di una verolese

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Il mondo del fitness e dell’alimentazione è tra quelli più in voga negli ultimi anni. Basta aprire un social qualsiasi per vedere un turbinio di personal trainer, nutrizionisti, allenatori, dietologi, pronti a dispensare consigli per avere un fisico migliore, più bello e più sano.

“Io sono tempesta”

Però c’è chi va in controtendenza: Elisa Superti, personal trainer di Verolanuova, da sempre nel mondo del fitness, ha deciso di riversare tutta la sua competenza (gli anni di studio, si è diplomata all’Accademia Invictus, e quelli di lavoro a contatto con le persone, con i loro bisogni, le loro esigenze e difficoltà) non online, ma in un libro: “Io sono tempesta”.

“Ho deciso di scrivere questo libro ben cinque anni fa – racconta – tutto è nato per dare un supporto concreto alle per”one che si allenano con me, ma più in generale per tutti quelli che hanno voglia di mettersi in gioco e trovare un sano equilibrio tra allenamento e alimentazione”.

Già, perché il segreto è tutto qui, tanto semplice quanto efficace.

“Da anni propongo corsi di ginnastica a Verolanuova e Bassano Bresciano – ha continuato Elisa – Naturalmente durante il mio percorso ho praticato diverse discipline, dallo yoga alla lotta, e grazie alla mia formazione ed esperienza mi sono “inventata” una ginnastica per adulti, ma anche per bambini, tante volte i genitori non sanno dove lasciarli e li portano a lezione, è un’ottima soluzione”.

Elisa ha capito che non c’è un modo unico di fare ginnastica, e che invece i diversi esercizi vanno adattati e scelti in base alle caratteristiche delle persone, ad eventuali problemi o difficoltà e a quali risultati vogliono ottenere, naturalmente esercitarsi serve, ma serve anche, anzi è fondamentale avere una corretta alimentazione.

“Spesso mi sono trovata a dare consigli alimentari ai miei corsisti, non diete. Ho notato che c’è forse poca consapevolezza nel rapporto con il cibo: si seguono diete, alle volte anche troppo ferree che danno un risultato immediato ma che non si riesce a mantenere nel tempo e questo genera stress e sfiducia con conseguente calo della motivazione. Allenarsi e magiare bene per avere un fisico sano non deve essere un sacrificio estremo ma deve essere qualcosa di piacevole che si fa per il proprio benessere, si deve trovare il giusto equilibrio tra disciplina e leggerezza”

ha sottolineato Elisa che ha deciso di mettere tutta la sua esperienza nero su bianco.

“Ho impiegato cinque anni a scrivere il libro dove si parla di alimentazione, abitudini sane ma piacevoli, di come porre attenzione a quello che si mangia senza lasciarsi sopraffare da regole troppo rigide, serve più un cambio di abitudini fatto con consapevolezza ed equilibrio più che sacrifici estremi”.

Elisa ne è convinta, del resto in questo libro a riversato tutta la sua esperienza di personal trainer, condita con un po’ di filosofia, un’altra sua passione. Obiettivo: curare il proprio corpo con un esercizio fisico costante e un’alimentazione corretta servono soprattutto a stare bene, ad avere un corpo più forte e una mente più concentrata, del resto lo dicevano gli antichi romani “mens sana in corpore sano“.