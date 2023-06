Il Festival Pour Parler si avvia verso il gran finale. Domenica 11 giugno la mattinata si è aperta con una delle principali novità dell’edizione 2023: la biciclettata La Vigliacca (pensata come l’antitesi dell’Eroica, con lo spirito goliardico e ironico che caratterizza l’intera manifestazione), alla scoperta di alcuni dei comuni più belli della Franciacorta con affascinanti tappe di degustazione.

All’evento un padrino d’eccezione: il ciclista Moreno Moser, erede di una prestigiosa famiglia di ciclisti (il padre Diego, e gli zii Aldo, Enzo e il più famoso Francesco) che ha esordito nel 2007 nella categoria juniores, ha proseguito dal 2009 al 2011 nella categoria dilettanti, conseguendo 10 successi e nel 2012 è passato al ciclismo professionistico.

La rassegna culturale si concluderà questa sera: alle 18.30 il dj set by Goedi al Retroscena in piazza Palestro, alle 19 Benedetta Santini presenta il libo Platone c’ho l’ansia alla Libreria Vantiniana e alle 21 sul palco di piazza Cavour Alessandro Milan e il comico Leonardo Manera in “Sintonizziamoci”.

La seconda edizione del Festival Pour Parler ha preso il via l’8 giugno, realizzata grazie al contributo di Fondazione Cariplo e al patrocinio della Provincia di Brescia, del Comune di Rovato e della Strada del Vino Franciacorta, tra spettacoli serali, presentazioni di libri con degustazioni di vini locali e molto altro ancora. A passare idealmente il testimone tra la prima e la seconda edizione di Pour Parler è stato Adrian Fartade, youtuber esperto di astronomia e astronautica che ha riempito piazza Cavour nell’evento inaugurale di giovedì.

Giorni indimenticabili

Ma a Rovato nell’arco di 4 giorni indimenticabili sono arrivati anche Paolo Borzacchiello, tra i massimi esperti di intelligenza linguistica, Corinna Grandi, attrice e comica che ha calcato il palco di Zelig, Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica, e molti alti. A tessere le fila del Festival il rovatese Beppe Salmetti e Riccardo Poli, conduttori di «Off Topic» su Radio 24 e direttori artistici dell’evento.