Franciacorta

La manifestazione si terrà domenica 31 ottobre in occasione della Giornata nazionale del trekking urbano.

Il Festival del cammino d'autunno approda a Rovato. E' stata presentata lunedì in Municipio la manifestazione in programma domenica 31 ottobre nel cuore della Franciacorta. Un'iniziativa che si svolgerà in occasione della 18esima Giornata nazionale del Trekking urbano, progetto promosso dalla città di Siena.

Il Festival del cammino d'autunno approda a Rovato

La manifestazione è organizzata da Comune di Rovato, Lamu (Libera accademia del movimento utile) e Asd Rosa running team, in collaborazione con il Cai Rovato e l'associazione Old Rugby Rovato. Il tema dell'edizione 2021 della Giornata nazionale del Trekking urbano , cui aderiscono ben 76 città e paesi in Italia, è "una sana follia". Il percorso alla scoperta dei segreti e delle bellezze di Rovato ruoterà dunque attorno a questa tematica. Il programma prevede due possibilità: un trekking urbano di 4 km, adatto anche alle famiglie con bambini piccoli; un trekking urbano con successiva salita sul Monte Orfano, per un totale di 15 km.

L'adesione del Comune di Rovato

Nella conferenza stampa di presentazione l'assessore Valentina Bergo ha ringraziato il sindaco e la Giunta per averla subito seguita in questo progetto. "E' una giornata importante anche per il significato a livello di collaborazione tra le associazioni - ha sottolineato - Ringrazio in particolare Rosa running team, che ci ha aiutato nell'organizzazione e nella gestione della giornata, il Cai Rovato, i volontari dell'Old Rugby che faranno da guide turistiche. Il Comune ha fatto da collante, ma si è creata una importante sinergia che spero sia l'inizio di una serie". Il sindaco Tiziano Belotti ha enfatizzato la necessità di promuovere il turismo in Franciacorta. "Rovato ha un centro storico meraviglioso, c'è tanto da scoprire e comunicare, ma bisogna prendere coscienza del valore del territorio in cui viviamo - ha precisato - Al progetto della città di Siena hanno aderito solo Rovato e Passirano nella zona, e non a caso il sindaco di Passirano è presidente dell'associazione Terra della Franciacorta e io sono il vice presidente. Purtroppo sul tema della promozione turistica siamo molto indietro, ma noi stiamo facendo un tentativo per muoverci e fare comunità".

Gli interventi

Alla conferenza di presentazione sono intervenuti anche il presidente del Cai Rovato Enzio Maifredi, che ha spiegato il percorso sul Monte Orfano, il presidente del Cai Lombardia Emilio Aldeghi, che si è complimentato per l'iniziativa, e Mariella Faustinoni (Rosa Running team), che ha ricordato: "Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano". Gabriele Rosa, presidente Lamu e Asd Rosa Running team, ha sottolineato l'importanza di fare rete. "Il cammino è il futuro, il Trekking urbano è un bellissimo progetto - ha spiegato - Sono molto contento della collaborazione nata con il Comune di Rovato, il più importante della Franciacorta. Io sono iseano ma sono innamorato della Franciacorta, dobbiamo imparare a valorizzarla".

Come iscriversi

La partecipazione all'evento sarà gratuita grazie al contributo del Comune di Rovato. Per iscriversi, basta prenotarsi sul sito www.festivaldelcammino.it . In alternativa, è possibile effettuare la pre-iscrizione nella sede del Cai di Rovato in via Spalenza, aperta il martedì e il venerdì dalle 21 alle 23. Il ritrovo è nel piazzale del Foro Boario, dalle 8.30 alle 10.30; qui sarà consegnato uno zainetto con un piccolo ristoro omaggio, dolce e salato. La partenza sarà dalle 9 alle 11, in gruppi da 25/30 persone.