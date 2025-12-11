L'iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con la Consulta del Volontariato, ha richiamato numerosi cittadini desiderosi di rendere omaggio a chi, ogni giorno, dedica tempo e competenze alla comunità

Il Cuore di Gussago: la terza edizione del Premio è stata vinta da Riccardo Baessato.

Premio giunto alla terza edizione

In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato che si è celebrata lunedì 8 dicembre 2025, la sala civica C.Togni di Gussago ha ospitato la consegna del premio Il Cuore di Gussago giunta alla sua terza edizione. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con la Consulta del Volontariato, ha richiamato numerosi cittadini desiderosi di rendere omaggio a chi, ogni giorno, dedica tempo e competenze alla comunità.

La musica ha fatto da leit motiv alla presentazione delle associazioni del territorio, un modo per offrire al pubblico la possibilità di conoscere più da vicino il loro impegno quotidiano. Il progetto è stato ideato e coordinato dalla professoressa Rossella Zanini.

“Abbiamo voluto introdurre una formula nuova, intensa ed emozionante” – ha dichiarato il vicesindaco e assessore al Volontariato, Simone Valetti – “La musica ha accompagnato le storie delle nostre associazioni, trasformando la serata in un’occasione di festa ma anche di incontro per chi desidera avvicinarsi al volontariato”.

Numerosi i riconoscimenti consegnati

Nel corso dell’evento sono stati inoltre consegnati svariati riconoscimenti, pensati per valorizzare le molte forme nelle quali il volontariato si esprime nel comune di Gussago. In apertura sono stati premiati una decina di cittadini che, con disponibilità e continuità, collaborano con l’amministrazione comunale: dalla distribuzione di comunicazioni alla cura degli spazi pubblici, dal supporto logistico agli eventi all’aiuto nelle necessità quotidiane. Un impegno silenzioso ma essenziale per il benessere del paese.

Molto emozionante il conferimento del premio speciale “Con il cuore Gussago ricorda” dedicato alla memoria di Paolina Codenotti che è stato ritirato dalla figlia Rinetta. Si tratta di un riconoscimento rappresentato da un’opera realizzata e donata dall’artista gussaghese Candida Gottardi. Celebra la vita di chi ha incarnato valori di dedizione, impegno e servizio alla comunità. La serata è culminata con la consegna del Premio “Il Cuore di Gussago” 2025, giunto alla sua terza edizione dopo i riconoscimenti a Tiziana Cola (2023) e Giuseppina Peli (2024). La commissione ha ricevuto oltre 25 candidature da parte di cittadini e associazioni, un numero in costante aumento che riflette la vitalità del tessuto solidale gussaghese.

Il Cuore di Gussago a Riccardo Baessato

Il premio è stato attribuito a Riccardo Baessato, giovane del territorio che ha trasformato la propria creatività in uno strumento concreto di solidarietà: da anni realizza opere, sassi e piastrelle decorate destinate a sostenere numerose realtà associative. Il riconoscimento assegnato, ideato dallo scultore del ferro Giuseppe Bonometti insieme al figlio Dante, raffigura un cuore, un martello e un pennello, simboli rispettivamente di amore, operosità e inventiva.

“Eventi come questo dimostrano che a Gussago batte un cuore grande e generoso” – ha concluso l’assessore Valetti – “Il volontariato è la nostra forza: unisce, sostiene e dà speranza. E il messaggio che ci guida rimane invariato: Per Gussago noi ci siamo!”.

La gallery