Un parcheggio gratuito per far fronte alle esigenze di turisti, visitatori e residenti e per sopperire alla mancanza dei posti auto che il cantiere sul lungolago porta via alla comunità.

Il cortile della scuola diventa un parcheggio fino a fine agosto

Con l’arrivo della stagione turistica e il lungolago ancora interessato dal cantiere che "ruba" alcuni dei parcheggi del lungolago, l’Amministrazione ha deciso di mettere nuovamente a disposizione di residenti e turisti il cortile della scuola elementare.

Lo spazio in via Cerca da sabato può essere utilizzato come parcheggio gratuito fino a fine agosto.

"Fino al 31 agosto il cortile delle scuole elementari verrà adibito a parcheggio - ha fatto sapere l’Amministrazione del sindaco Marco Ghitti, che già negli scorsi anni aveva proposto questa iniziativa per ampliare l’offerta di parcheggi di Iseo - Il cortile di via Cerca sarà aperto 24 ore su 24 e fungerà da parcheggio non custodito e gratuito: potrà essere utilizzato da tutti, residenti e non residenti".