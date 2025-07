Il coprifuoco alcolico di Manerbio

Alcol vietato nei luoghi pubblici dalle 21 alle 6 del mattino a Manerbio: emanata l’ordinanza del sindaco Paolo Vittorelli, che sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre. Il provvedimento è stato preso con l’obiettivo di tutelare il decoro urbano e garantire maggiore sicurezza nei luoghi pubblici.

Il documento vieta la detenzione e il consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito nella fascia oraria compresa, appunto, tra le 21 e le 6. Il divieto riguarda tutte le aree del territorio comunale, con esclusione dei pubblici esercizi autorizzati e delle zone interessate da eventi e manifestazioni regolarmente autorizzati. Resta comunque vietato l’abbandono di bottiglie, contenitori e rifiuti in qualsiasi area pubblica.

«Abbiamo riscontrato situazioni ripetute di degrado e disturbo alla quiete pubblica - ha spiegato Vittorielli - in particolare in centro storico, parchi e aree residenziali, dove gruppi di persone consumano alcolici in orario serale e notturno, lasciando rifiuti e generando disagio per i residenti. Questo provvedimento è necessario per riportare ordine e rispetto degli spazi comuni».