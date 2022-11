Dieci anni di lavoro a servizio della comunità non solo di Capriolo, ma più in generale del Basso Sebino, della zona Nord della Franciacorta e della Valcalepio. Importante compleanno per il Conad, che domenica ha festeggiato il traguardo dei primi dieci anni di attività insieme ai dipendenti, ai clienti e alle autorità.

Il Conad di Capriolo ha compiuto dieci anni

"Dieci anni sono un traguardo importante e per me segnano anche i primi dieci anni di attività lavorativa - ha dichiarato Alberto Fenili, a nome di tutti i soci Conad - Sono molto contento di festeggiarli qui oggi. Dieci anni ci fanno pensare a tanti grazie che dobbiamo dire per tutto il percorso fatto: alle persone che sono state con noi e che ci seguiranno nel prossimo futuro. Sono stati dieci anni di sacrifici: venire in negozio tutti i giorni è un grande sforzo per noi, ma questo ci dà sempre tante soddisfazioni perché ci permette di dare un servizio importante ai clienti. Ce la mettiamo tutta per dare il massimo e far trovare il negozio nel modo migliore".

I festeggiamenti si sono svolti insieme ai ragazzi della Polisportiva Paratico, una delle realtà sociali che Conad sostiene. Restando in ambito sociale, durante la pandemia l’impegno del Conad di Capriolo si era visto fin sa subito: immediata era stata l’attivazione delle consegne a domicilio delle spese, soprattutto per aiutare gli anziani e i più fragili.

"Ringraziamo il presidente di Conad Centro Nord Luca Signorini - ha concluso - Grazie alla fiducia che ci dimostrano i clienti e infine un ultimo grazie va a tutte le persone che in negozio non vediamo, ma che lavorano per gestire il personale e per servire al meglio i clienti", ha concluso.

Al Superstore Conad di Capriolo lavorano una cinquantina di persone, che quotidianamente sono impegnate per offrire il miglior servizio possibile a un bacino di utenza che si assesta intorno ai 9mila clienti a settimana. Non solo residenti sul territorio circostante, ma anche di passaggio, dato che la posizione lungo la Ss469 è strategica per chi si reca al lavoro sia nella bergamasca che nel bresciano o deve prendere l’autostrada per spostarsi.

Alla cerimonia era presente anche il sindaco, Luigi Vezzoli.