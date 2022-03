provaglio d'iseo

Un momento di riflessione e di preghiera davanti al municipio illuminato con i colori della bandiera ucraina.

Un semplice segno di vicinanza nei confronti dei 28 residenti ucraini di Provaglio d'Iseo e un momento di riflessione e aggiornamento sulla situazione della guerra. L’Amministrazione comunale, l’Unità pastorale Provaglio, Provezze e Fantecolo, ASIP Provaglio e Domani Zavtra odv hanno incontrato i cittadini per una serata solidale nei confronti dell'Ucraina.

Il Comune si tinge di blu e giallo per sostenere il popolo ucraino

“La vita purtroppo non è fatta solo di momenti semplici - ha dichiarato il sindaco, Vincenzo Simonini – Gli ultimi due anni ci hanno insegnato a non abbassare mai la guardia ma soprattutto a prenderci cura degli altri. Gli altri in questo momento sono lontani da Provaglio, ma chiedono comunque il nostro aiuto. Conto sul sostegno di tutti i provagliesi e sono convinto che non mancherà".

Diego Simonini, presidente dell’Associazione Domani Zavtra odv, che con ASIP funge da ponte tra Provaglio d'iseo e l’Ucraina, ha illustrato la situazione trovata e lasciata in Ucraina la scorsa settimana a seguito del viaggio per consegnare viveri, beni di prima necessità e farmaci raccolti: città sotto le bombe, paura e smarrimento. Tra le lettura a cura delle biblioteca e le note de I Musicanti, si è chiuso l'appuntamento solidale a favore del popolo ucraino.

In partenza i farmaci raccolti a Provezze grazie alla generosità della comunità

La raccolta di farmaci e presidi medico chirurgici avviata dal Comune e dalla farmacia comunale di Provezze a sostegno dell'operato dell'associazione Domani Zavtra si è chiusa nei giorni socrosi. Tantissimi i farmaci donati dalla comunità, che sono partiti alla volta dell'Ucraina.

"La farmacia cmunale di Provezze e l'Smministrazione ringraziano tutti i clienti e volontari che hanno partecipato all'azione di solidarietà per l'Ucraina - hanno fatto sapere - Il frutto della vostra preziosa raccolta ha generato molti scatoloni contenenti beni di varia natura (alimentari, farmaci e abbigliamento) . Questo risultato non esaurisce il valore della nostra iniziativa perché mentre voi portavate il vostro contributo da inserire nella raccolta, portavate essenzialmente anche speranza a gente in difficoltà".