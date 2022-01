Il comune nega il referendum consultivo, comitato ricorre al Tar ma senza successo

Costruzioni

La questione ora passerà nelle mani di un giudice ordinario.

Il Tar di Brescia ha considerato Inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato dal comitato "I cittadini contano. No al centro commerciale di via Marconi", in relazione al referendum consultivo che il comune di Villa Carcina ha, di fatto, negato, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo supermercato Lidl in via Marconi.

Giudice ordinario

Il Tar, in particolare, non è entrato nel merito della variante urbanistica attraverso la quale il comune ha approvato la realizzazione del supermercato. Ecco perché la questione dovrà essere presa in carico da parte di un giudice ordinario.