Chiari

La presentazione ha coinvolto gli studenti, l’assessore Chiara Facchetti, lo storico Mino Facchetti e Matteo Ghidinelli.

La valorizzazione della bellezza e della ricchezza del territorio può, e deve, essere uno dei motori che spingono una città a crescere e a prosperare. Anche il Comune di Chiari, dunque, con il passare degli anni e con l’avanzare delle nuove tecnologie, sta provando ad innovare la campagna di rivalutazione del proprio patrimonio artistico.

Il Comune e l’Einaudi insieme per il sito della Villa Mazzotti

Sabato scorso, all’interno della Sala Repossi del Municipio, l’Amministrazione e l’Istituto Einaudi hanno inaugurato, dinnanzi alla cittadinanza, il nuovo sito web dedicato alla Villa Mazzotti. Le classi 5^A TUR e 5^B TUR, insieme allo storico Mino Facchetti, a Matteo Ghidinelli e all’assessore Chiara Facchetti, hanno reso pubblico un lavoro durato più di un anno e mezzo.

Proprio Facchetti ha aperto la mattinata, dichiarando le ragioni che hanno portato il Comune e l’Istituto a trovare un accordo.

Due sono state le esigenze che ci hanno spinti ad una comunione d’intenti. L’Amministrazione era volenterosa di rivedere il sito della Villa Mazzotti per adattarlo alle esigenze comunicative del giorno d’oggi; l’Einaudi, invece, si era posto l’obiettivo di intraprendere una nuova sfida, per completare il piano di studi dei propri ragazzi e per allargare le competenze acquisite dai propri studenti.

Partendo da queste necessità, quindi, è nata la partnership che ha coinvolto attivamente gli alunni di due intere classi. Nel corso della presentazione ufficiale, solo sette sono stati i ragazzi che hanno preso parola. In realtà, però, la macchina lavorativa che ha contribuito alla realizzazione di quest’opera bella ed innovativa è stata ben più grande.

Il sito web è nato a partire dal progetto denominato «Project Work Digital Villa», durato un anno e mezzo e durante l’arco del quale ogni ragazzo è riuscito ad entrare in contatto con figure professionali diverse e a sviluppare nuove competenze specifiche.

La nostra è stata un’opera veramente ricca di sfaccettature - ha dichiarato uno degli studenti dell’Istituto Einaudi - Abbiamo dovuto condurre delle ricerche storiche basandoci su fonti certe, ed in questo ci ha dato un grande supporto il professor Facchetti. Inoltre, abbiamo messo in campo tutte le nostre abilità nel comunicare e nel collaborare gli uni con gli altri. Infine, abbiamo sviluppato la nostra capacità di problem solving e di lavorare in gruppo. Questo percorso, in definitiva, ci ha fatto crescere come alunni ma anche come persone.

Oltre alla presentazione del sito da parte dei ragazzi, che hanno approfondito ogni sezione della pagina web dedicata alla Villa Mazzotti, all’interno della conferenza stampa è intervenuto anche il clarense Matteo Ghidinelli, che ha sovrinteso tutte le operazioni tecniche.

Per prima cosa ho dovuto illustrare ai ragazzi il lavoro pratico, a partire dalla parte contenutistica fino ad arrivare a quella grafica – ha dichiarato - Successivamente, abbiamo creato numerose pagine differenti, alcune anche di collegamento con due eventi importanti che si verificano annualmente sul nostro territorio e che riguardano la Villa Mazzotti: la Microeditoria e la Mille Miglia. I ragazzi, in questo percorso, hanno appreso nuove strategie di marketing e i codici per strutturare un sito web vero e proprio.

Infine, per concludere la mattinata, anche Mino Facchetti ha voluto porgere le proprie congratulazioni ai ragazzi presenti e coinvolti.

«Mi sono divertito molto a lavorare con voi - ha dichiarato - È stato veramente stimolante questo scambio di opinioni e di vedute. Avete creato dei testi molto belli e molto accattivanti: sono leggibili e non concedono nulla alla saccenteria. Infine, sono testi che generano curiosità, e la curiosità è il motore del sapere. Leggendo queste descrizioni, il lettore attento si pone delle domande, e a quest’ultimo viene voglia di andare ad approfondire gli argomenti trattati».

La collaborazione tra l’Istituto Einaudi e l’Amministrazione aveva portato già alla luce un altro sito web di ottima fattura: quello dedicato alla Mille Miglia. Tramite il «Project Work Digital Villa», tuttavia, gli studenti, il professor Facchetti ed il dottor Ghidinelli hanno sviluppato un prodotto arricchente, intrigante e dal valore storico veramente importante. La via da seguire, ora, è tracciata. Anche l’assessore Chiara Facchetti ha dichiarato come, l’intento, sia quello di coinvolgere sempre di più i ragazzi e le scuole del territorio. Queste prime due opere hanno dimostrato che, nonostante la giovane età degli alunni, ci sono solidi presupposti per poter avviare, anche in futuro, iniziative davvero ambiziose.