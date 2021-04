Il Comune di Capriolo premia le società sportive

Oggi, domenica 25 aprile, alla presenza del sindaco Luigi Vezzoli e della Giunta, il Comune di Capriolo ha premiato gli sportivi e le società capriolesi (e non solo), che si sono distinti in diverse discipline. Ben 56 le targhe consegnate, dal ballo alle arti marziali, dalla ginnastica ai motori. Tra le società premiate, Motoclub Tity & Amarenas, Dance Academy, Asd Karate Villongo, Fight &Fitness di Paratico, Polisportiva Capriolese, Gruppo Sbandieratrici e Bocciofila della Valle. Il servizio completo con tutte le foto sul numero di Chiariweek in edicola venerdì 30 aprile.