Il comune che "paga" chi va al lavoro in bicicletta

Bella iniziativa!

Premiata l'attenzione e il rispetto nei confronti dell'ambiente.

Io vado in bici, questo è il nome del progetto promosso dal comune di Gussago.

Attenzione all'ambiente

La finalità consiste nel premiare i cittadini che nei mesi scorsi hanno usato la bicicletta al posto di altri mezzi di trasporto. Previsti 6.750 euro quale incentivo economico per favorire lo spostamento in bicicletta per il percorso casa-lavoro e lavoro-casa e si rivolge ai cittadini di Gussago che abbiano compiuto la maggiore età.

Come funziona

Il percorso viene rilevato attraverso la geolocalizzazione dello smartphone collegato ad un'app. É pertanto possibile rilevare su un contatore i chilometri effettivamente percorsi da ogni singolo cittadino e restituirglieli sotto forma di denaro.