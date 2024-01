Diventerà l’archivio dell’Agenzia dell’entrate di Chiari che traslocherà per fare spazio alla nuova caserma dei Carabinieri.

Il Comune acquista l’ex chiesetta del Cag

Il trasloco dell’Agenzia dell’Entrate in viale Bonatelli, nei locali del vecchio Centro di aggregazione giovanile (Cag) era già cosa certa, ma nelle scorse settimane è stato risolto anche l’ultimo «nodo», quello dell’archivio che sarà collocato negli ambienti della ex chiesa situata in viale Bonatelli.

La spiegazione

A illustrare il progetto, durante l'ultimo Consiglio comunale, il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Maurizio Libretti.