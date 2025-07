Il centro storico di Chiari si rifà il look: la road map dei lavori

Chiari

Sono partiti in questi giorni i lavori di ripristino del fondo stradale in cubetti di porfido

Il centro storico di Chiari si rifà il look. Sono partiti in questi giorni i lavori di ripristino del fondo stradale in cubetti di porfido: un intervento mirato a sistemare la pavimentazione e le buche che da tempo affliggono le vie del centro. E dopo la fase delle asfaltature che ha interessato una buona fetta della città, i cantieri si spostano nel salotto cittadino.

Il porfido del centro di Chiari sotto la lente

A partire da lunedì scorso (21 luglio), l'Amministrazione comunale ha dato il via alle manutenzione e al ripristino del fondo stradale in cubetti di porfido: un intervento necessario per garantire la sicurezza e migliorare il decoro urbano. I lavori, programmati da tempo, si svolgeranno in diverse fasi e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità con chiusure e deviazioni che interesseranno alcune delle vie più centrali della città. L'Amministrazione comunale ha stanziato 30mila euro per la prima fase dei lavori di ripristino che proseguiranno anche nei prossimi mesi.

«Si tratta di lavori di manutenzione del porfido presente nel centro storico. Stiamo intervenendo su alcune situazioni - ha spiegato il vicesindaco Roberto Campodonico - L’idea in futuro è poterli sistemare interamente ma per ora stiamo agendo dove ci sono buche».

Il calendario delle modifiche

La prima strada interessata è stata via Zeveto, che rimarrà chiusa al transito dalla prima mattina di lunedì 21 luglio fino alle 8 di lunedì 28. In particolare, il tratto interessato sarà la zona dell'incrocio con vicolo Tonale, che sarà completamente interdetto al traffico. Sempre sulla direttiva Zeveto (già interessata qualche settimana fa da importanti lavori di asfaltatura) a causa del cantiere sarà permesso il doppio senso di marcia per i residenti con accesso da Via De Gasperi e Viale Bonatelli.

Successivamente, sarà la volta di via Cortezzano che vedrà anche in questo caso la chiusura al transito dei veicoli (dalle 7 di lunedì 28 alle 8 del 4 agosto). Il tratto interessato sarà l'incrocio sempre tra via Cortezzano e via Isidoro Clario (dove è presente una grossa buca).

A causa della cantierizzazione, via Cortezzano sarà chiusa nel tratto a doppio senso (ad eccezione dei residenti) mentre via Clario sarà percorribile solo da Via Marengo con svolta a sinistra nel tratto a senso unico. Tuttavia gli interventi di restyling non si fermeranno al centro storico. Sono infatti in programma opere di manutenzione sia sull’anello della città e nelle vicinanze della stazione ferroviaria.

«Siamo consapevoli dei disagi che queste modifiche temporanee potranno arrecare alla cittadinanza – ha fatto sapere la maggioranza annunciando l’inizio dei cantieri – Tuttavia i lavori sono stati programmati per minimizzare l'impatto e garantire il ripristino del fondo stradale per la sicurezza di tutti e per il decoro del nostro centro storico». Negli ultimi giorni infine è stato riaperto al traffico l'incrocio di via San Bernardino per lavori di allargamento e sistemazione, eseguiti dalle trafilerie Carlo Gnutti. La road map proseguirà con l’asfaltatura di altre strade come viale Zanini e via Palazzolo mentre dal prossimo anno il piano interesserà i sottopassi per sistemare il drenaggio dell’acqua.