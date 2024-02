Un po' di sana follia è l'ingrediente immancabile del Carnevale. Lo hanno dimostrato, nelle prime ore della mattina di domenica 11 febbraio i partecipanti alla quinta edizione del Trofeo alla bersagliera, uno degli appuntamenti collaterali più simpatici del Carnevale di Erbusco. La ciclopedalata in stile fantozziano, abbinata a tappe di degustazione in rinomate cantine della Franciacorta, ha attirato un buon numero di temerari, che hanno risposto all'invito del VisconteCobram e con vestiti fantasiosi e tanta goliardia si sono presentati alle 8 ai nastri di partenza nel parco comunale al grido “tutti a Pinerolo!”

Il Carnevale in Franciacorta sfida il maltempo: Erbusco pedala

La giornata di domenica 11 è ricca di eventi per la 70esima edizione del Carnevale di Erbusco. Il programma entra nel vivo, forte del successo registrato venerdì sera allo spiedo e sabato alla tombolata, e consapevole della sua storia (è stato anche presentato in teatro, nel pomeriggio di sabato 10 febbraio, il libro dedicato). Per quantro riguarda il pomeriggio di domenica 11 febbraio, alle 14.30 si terrà la sfilata del corpo musicale «Dino Magri» e alle 15 nel tendone riscaldato allestito in oratorio il Concorso Mascherine: dalle 18.30 alle 22.30 il Maskeritivo Party a cura di Quelli di Erbusco. Lunedì 12 febbraio dalle 21 il ballo in maschera con il Concorso per gli adulti, animato dal deejay Gian Paolo Berti e dal Mix Team. Martedì 13 alle 14 la tradizionale Sfilata dei carri allegorici, momento clou del Carnevale erbuschese; non mancherà l’intrattenimento con Robby Ro. Gran finale sabato 17 febbraio alle 20.30 nel teatro comunale di via Verdi con la commedia della compagnia La Pieve «Io, Alfredo e Valentina»; seguiranno, alle 22, le estrazioni dei premi della lotteria.

Rovato conferma la festa in piazza Cavour

"Il Carnevale è confermato, vi aspettiamo alle ore 14.00 in piazza Cavour". Questo il messaggio pubblicato sulle pagine social del Comune di Rovato, che nonostante il meteo incerto ha confermato l'ormai tradizionale concorso mascherato. "Il Carnevale allegro degli animali fantastici", questo il tema dell'edizione 2024. I premi in palio sono appetitosi: 500 euro per i primi classificati, 300 per i secondi e 200 per i terzi nella categoria adulti; 150 euro per i primi, 100 per i secondi e 50 per i terzi nella categoria giovani (Under 18). I gruppi, come previsto dal regolamento, devono essere composti da almeno tre persone. Il programma della festa prevede dalle 14 animazione con musica, gonfiabili e truccabimbi; le premiazioni si terranno intorno alle 16.30.