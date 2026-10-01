Il Cardinale Fabio Baggio sarà ospite all’Oratorio San Domenico Savio di Calino, frazione di Cazzago San Martino.

Appuntamento sabato 3 ottobre

Appuntamento sabato 3 ottobre 2026 alle 20.30 all’Oratorio San Domenico Savio di Calino il Cardinale Fabio Baggio, Pro-Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, protagonista dell’incontro pubblico dal titolo “Laudato si’… nel nome di Francesco”. Un appuntamento che prende le mosse dall’eniclica che ha segnato il dibattito mondiale sulla cura del creato e sul rapporto tra uomo, ambiente e sviluppo, temi che Fondazione Cogeme, presieduta dal Prof. Gabriele Archetti, calinese doc, porta avanti sin dalla sua nascita partendo da un altro documento etico importante come quello de La carta della terra.

Ad introdurre la serata i saluti del parroco don Mario Cotelli, del primo cittadino di Cazzago San Martino Fabrizio Scuri, del presidente di Cogeme Giacomo Fogliata e del presidente di Acque Bresciane Pierluigi Toscani. Seguirà il dialogo tra il Cardinale Baggio e Gabriele Archetti, presidente di Fondazione Cogeme ETS.

I temi al centro

Al centro temi quali il messaggio lasciato da Papa Francesco ed una riflessione sul significato attuale di concetti quali cura, responsabilità, solidarietà e sviluppo umano integrale, in un contesto storico caratterizzato da trasformazioni ambientali, economiche e sociali sempre più rapide. La visita del Cardinale Baggio prenderà avvio nel tardo pomeriggio con la celebrazione della Santa Messa, prevista alle 18.30 nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, aperta a tutta la cittadinanza.