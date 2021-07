Stefano Raccagni è il nuovo presidente dei Lions.

Il capogruppo della Lega è il nuovo presidente dei Lions

Il capogruppo del Carroccio, Raccagni, è il nuovo presidente dei Lions. Un ruolo importante per il palazzolese classe 1986, che si è detto orgoglioso per questo incarico. Il palazzolese, che da oltre 15 anni è impegnato nella politica locale (è stato anche assessore), ora ha ricevuto il testimone dal presidente uscente Alessandra Brescianini, che ha guidato il prestigioso Club per ben due anni, portando avanti numerose iniziative.

