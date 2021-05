Il campo di Rivoltella intitolato all’ex arbitro Gaetano Mascali LE FOTO

Nell’emozione generale, con le musiche intonate dalla banda cittadina in sottofondo, alla presenza delle autorità, stamattina è avvenuta l’intitolazione al desenzanese Gaetano Mascali del nuovo campo da calcio di Rivoltella.

Il campo di Rivoltella intitolato all’ex arbitro Mascali

Scomparso dieci anni fa, Mascali è stato un arbitro di serie A, oltre che insegnante ed impegnato nel sociale. Ad onorarlo stamane tanti colleghi del mondo del calcio, la famiglia commossa, e la presidenza del Desenzano Calvina che sta già sfruttando il nuovissimo campo in sintetico situato all’interno dell’impianto sportivo “Graziano Maraviglia”, in via Durighello , a Rivoltella. Dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Guido Malinverno e della moglie di Mascali, Luciana Avanzi, affiancati dal presidente della società sportiva, ci si è spostati a centro campo, dove sia il primo cittadino che la signora Mascali hanno speso parole di ricordo e ringraziamento.

Infine, è stata scoperta la targa che sancisce l’intitolazione del campo all’ex arbitro, definito dal sindaco stesso come “una grande persona, caratterizzata da integrità etica e morale”.