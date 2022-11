Il bresciano Pablo Bravo tra i "Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo"

Bravo di nome e di fatto.

Premiati gli Under 26

Si perché il bresciano Pablo Bravo, classe 1997, è tra i premiati del prestigioso riconoscimento dell'Istituto Affari Internazionali dedicato ai giovani under 26 e intitolato Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo. La consegna dei premi è in programma per oggi (mercoledì 9 novembre 2022), presenti Roberta Metsola e Pina Picierno presidente e vice presidente del Parlamento europeo.

Il bresciano tra i sei finalisti

Residente a Urago Mella, Bravo è laureato in Storia e Filosofia a Monaco di Baviera con specializzazione in relazioni internazionali al Sciences Po di Strasburgo. É uno dei sei studenti finalisti oltre che secondo classificato del premio Iai 2022. Protagonisti di questa quinta edizione i neo laureati e studenti delle superiori, per partecipare sono stati chiamati ad inviare un saggio sul tema I confini in un mondo interconnesso.