Il “Barista del cuore” edizione Brescia: si accende la sfida

Quando si va al bar, spesso è più il tempo che si passa a chiacchierare che quello necessario a bere un caffè. Ed è quel tempo lì, quello che rappresenta il vero e profondo valore sociale dei bar, quello che vogliamo contribuire a salvare e a raccontare insieme a voi con questa rubrica.

Il nostro gioco per raccontare il mondo dei bar bresciani

Il “Barista del cuore” è un gioco che nasce sulle edizioni cartacee di ChiariWeek, ManerbioWeek, MontichiariWeek e GardaWeek, in collaborazione con Confcommercio Brescia: ogni settimana raccontiamo un barista e il suo bar, mentre i lettori potranno contribuire a far vincere il proprio preferito ritagliando un coupon pubblicato sui nostri settimanali e consegnandolo nello stesso locale, nei punti di ritiro indicati sotto o nelle nostre redazioni di Chiari e Montichiari. Potete candidare il vostro Barista del cuore scrivendoci a redazione@primabrescia.it

Ogni settimana, sui nostri settimanali, troverete anche la classifica aggiornata, fino alla festa finale dedicata all’iniziativa. E di sorprese ce ne saranno ancora tante…

Barista del cuore Brescia 2025: i concorrenti

Di seguito, aggiornati di settimana in settimana, tutti i baristi in gara. Tutti i dettagli sulle edizioni cartacee dei settimanali bresciani di Netweek. In fondo all’articolo i punti di ritiro dei coupon.

Ilaria Vigani del bar «Un’ora per te» di Rovato

Ha studiato da parrucchiera, ma forse nel suo profondo sapeva già a vent’anni che la sua vocazione era per la vita del bar. Ilaria Vigani, del resto, nasconde dietro una apparente timidezza una simpatia contagiosa, che i suoi clienti del bar «Un’ora per te» di Rovato non possono non sentire.

Specializzata in colazioni, ogni mattina dalle 7.30 è dietro al bancone, indossando il suo sorriso d’ordinanza. «Il segreto per fare questo lavoro è sempre quello di lasciare a casa i problemi che uno può avere nella vita, le tristezze, le paure… E sorridere: qualunque cosa tu stia vivendo, non è colpa del cliente, che entra nel tuo locale perché vuole un minuto per sé, per restare tranquillo, per una breve pausa. Ecco, a me tutto ciò viene spontaneo, ed è per questo che mi piace così tanto questo lavoro». La prima regola, del resto, è sempre la stessa: «Sorridere e apprezzare il contatto con le persone, che è l’essenza di questo mestiere». E poi, metterci un po’ di inventiva. «A me è capitato con mia figlia, che ha nove anni e da qualche tempo ha imparato a fare i disegni con lo sciroppo di cacao sul cappuccino. Alla fine ha insegnato anche a me, pensa un po’… E molti clienti, quelli che conosco meglio, insomma, e con cui mi permetto di giocare, hanno apprezzato».

Paolo Crescini del Dopolavoro di Manerbio

Professionalità, cordialità e preparazione. Queste le caratteristiche senza tempo che nel cuore di Manerbio, in Piazza Aldo Moro, si riconoscono nel Dopolavoro 1940 dove dietro al bancone mentre prepara un Old Fashioned o un Negroni c’è Paolo Crescini. «Faccio questo lavoro da vent’anni, ho iniziato nel mondo della discoteca dove facevo il barista, al Cilindro di Cigole ho conosciuto Giovanni (Braga, socio con lui nel locale, ndr) insieme abbiamo deciso di aprire un qualcosa di nuovo e appena abbiamo visto questo posto ce ne siamo innamorati». E come dar loro torto? Nato dall’attenta ristrutturazione dei vecchi spazi ludici del Lanificio Marzotto il Dopolavoro è oggi un luogo magico a tutti gli effetti, un posto che fa dello stile, della ricerca e della qualità il suo punto forte. Certo, la strada è stata lunga, perché le opere di ristrutturazione di un posto come il Dopolavoro, hanno richiesto tempo, pazienza e un pizzico di pignoleria: «Abbiamo cercato delle immagini d’epoca per riproporre lo stesso spirito che si respirava qui in passato – ha spiegato Paolo, con l’affetto di chi racconta orgoglioso del proprio figlioccio – E’ stata una scommessa». Un sfida vincente per una realtà dal sapore cittadino che negli anni si è evoluta e ha fatto scoprire anche ai manerbiesi un qualcosa di nuovo e armonico. Una proposta di drink e piatti che segue la stagionalità, che osa mantenendo sempre la stessa identità riconoscibile.

Gli abbiamo chiesto quale pensa sia la caratteristica fondamentale per portare avanti il suo lavoro e lui ha risposto: «L’accoglienza, mi piace accogliere i clienti, dare loro la possibilità di scegliere tra le tante proposte che abbiamo ideato per accompagnarli alla scoperta di un qualcosa che magari non immaginano avrebbero provato mai – ha spiegato – Devo dire anche che qui qualsiasi cosa si possa fare la si fa, anche un qualsiasi drink se richiesto dal cliente».

E se spesso gli viene chiesto del perché non abbia deciso di aprire un locale in città lui non ha dubbi: «Chi l’ha detto che in un paese non si possa avere un locale di città? Ma soprattutto – ha commentato sorridendo – Non riuscirei mai ad abbandonare questo posto».

Elisa Caliari del bar ” Al solito posto” di Erbusco

Quarant’anni, una gran voglia di lavorare a stretto contatto con le persone e di «cambiare vita». È da poche settimane che Elisa Caliari lavora al bar «Al Solito Posto» di Erbusco, in via Rovato. Eppure è lei la primissima candidata ad essere la «Barista del cuore 2025», indicata con caldissimo entusiasmo proprio da una cliente affezionata.

Originaria di Chiari, e per anni impiegata nel settore della ristorazione in un’azienda che si occupa di mense, alcuni mesi fa ha sentito il «richiamo del bancone». «Mi mancava lavorare a stretto contatto con le persone – racconta – E quindi ho deciso di rimettermi in gioco, pur dopo un periodo in cui avevo scelto un lavoro “comodo”. Mi mancava il contatto con i clienti… E devo dire che parlare, ridere e giocare con i clienti per me è stata anche una cura per me stessa».

Hobby e passioni del resto coincidono in Elisa proprio con il suo lavoro. «La ristorazione e il bar… – spiega – Questo mi ha sempre appassionato. Nella vita ho lavorato tanto anche spostandomi tra villaggi turistici e ristoranti».

È per questo che alla fine dell’estate, dopo qualche collaborazione saltuaria, ha deciso di abbracciare la crew de «Al Solito Posto 2.0», in via Rovato. Due titolari e due baristi dietro al bancone, che ogni giorno dalle 5.30 alle 20.30 serve colazioni, pranzi e aperitivi. Si tratta di una fresca nuova gestione cominciata lo scorso febbraio, ma già promettente. «Ogni mese organizziamo diversi eventi, con l’idea di attirare nuova clientela e farci conoscere – continua – Abbiamo messo in piedi una bella festa “Anni Novanta e Duemila”. Nei giorni scorsi, anche una cena cantata con lo spiedo bresciano, per fare un esempio».

Il segreto per entrare nel cuore dei clienti? Semplice e franco: «Avere un po’ la faccia quadra e sorridere sempre, scherzare e stare al gioco». Anche quando la stanchezza si fa sentire e le ore non si contano più. Non stupisce quindi che sia proprio da una cliente che è arrivata in redazione la candidatura di Elisa. Lei, quando la chiamiamo per questa breve intervista, «casca dal pero». «Mi aveva accennato qualcosa, ma non credevo che veramente avesse avanzato il mio nome – racconta – Beh, la ringrazio e la cosa mi fa piacere: giochiamo!».