I sindaci dell'asta del Chiese dal Prefetto: maxi depuratore verso una nuova localizzazione

Comunicato stampa dei sindaci dell'asta del Chiese per informare i cittadini sull'incontro avvenuto oggi a Brescia con il Prefetto Andrea Polichetti.

Oggi (mercoledì 30 ottobre) i sindaci dell'asta del Chiese sono stati ricevuti a Brescia dal Prefetto Andrea Polichetti e con un comunicato stampa hanno reso noto come il Prefetto li abbia informati di una normativa europea che andrà a breve in vigore. Nel comunicato di legge:

"Il Prefetto, dopo aver ascoltato i sindaci, ha evidenziato la rilevanza delle recenti normative europee, a breve in vigore, che impongono la ri-progettazione di depuratori autosufficienti dal punto di vista energetico dovendo quindi provvedere anche alla realizzazione di un impianto fotovoltaico che non troverebbe spazio né a Montichiari né a Gavardo. Si sta andando quindi verso una nuova localizzazione, in comune diverso, dove poter realizzare un unico impianto di depurazione (al posto di Gavardo e Montichiari) e il campo fotovoltaico. Ciò è idoneo a smentire le voci diffuse dall’Onorevole Gelmini quando afferma che per dicembre sarà pronto il progetto. Al Commissario abbiamo ribadito, inoltre, la contrarietà allo scarico nel fiume Chiese ovunque verrà collocato il depuratore".