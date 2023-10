I piatti bresciani sbarcano in Sicilia.

Piatti tipici

Il Comune e la Pro loco di Carpenedolo sono stati invitati il prossimo 14 ottobre a presentare le tipicità gastronomiche del paese durante le celebrazioni della tradizionale festa dedicata a Maria Santissima Addolorata a Ciminna (Pa), nel cuore della Sicilia. Nei giorni della festa verrà allestita una mostra fotografica con pannelli raffiguranti immagini di Carpenedolo. Il paese di Ciminna vanta un patrimonio storico artistico di grande rilevanza con le sue tante chiese in stile barocco, e un Museo unico al mondo: Il museo del Gattopardo, il celebre film di Luchino Visconti girato proprio 60 anni fa nel paese di Ciminna che per l'occasione divenne l'abitato di Donna Fugata.

Soddisfazione dal Comune

«E' un privilegio e un onore per la nostra comunità poter far conoscere le nostre tradizioni e le nostre eccellenze per stringere in un futuro prossimo una collaborazione culturale con le tante realtà che ci accomunano. Nell'anno delle celebrazioni di Brescia/Bergamo capitali della cultura siamo lusingati di rappresentare la nostra provincia in un contesto così importante. Racconteremo attraverso il gusto le nostre De.Co. il Malfatto e la Torta Secca e una mostra fotografica farà conoscere le nostre piazze, i monumenti, gli scorci ma anche persone e attività di Carpenedolo, un' occasione di confronto tra piccoli comuni ricchi di grandi tradizioni» fanno sapere dal comune di Carpenedolo.

Oltre alla storia del paese bresciano, la delegazione di Carpenedolo porterà anche i piatti tipici della sua cucina, e cioè il malfatti e la torta secca. Arte, tradizione, cibo e cultura, in trasferta nella terra di Sicilia, dove tutti questi elementi sono parte di una nobile tradizione.