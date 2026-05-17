I mitici F104 spengono 50 candeline in musica

Un traguardo importante nel mondo della musica, che trae origine da quando la Bassa era fucina di gruppi e di giovani che avevano voglia di lanciarsi su un palco e far sentire i loro suoni.

Così sono nati i New Fast, diventati poi gli F104 che hanno spento 50 candeline di carriera in musica.

A celebrarli una serata al teatro comunale di Pralboino, dove il gruppo è tornato sul palco per un concerto amarcord, carico di significato evocando ricordi, facendo rivivere un’epoca. Un evento tra canzoni e aneddoti, che è stato per i presenti un’esperienza indimenticabile.

Le parole del sindaco

« Siamo nella seconda metà degli anni Sessanta, e nei piccoli paesi come Pralboino, si aveva voglia di fare musica: qui nasceva il primo complesso e portava il nome dei New Fast e i fondatori erano Francesco Migliorati e Carlo Romagnoli – ha raccontato il sindaco Riccardo Romagnoli – Francesco apparteneva alla categoria dei musicisti “silenziosi” ma fondamentali e il suo ricordo vive nella memoria di chi lo ha conosciuto e per aver condiviso la sua energia musicale diventandone un pezzo di storia di Pralboino. Erano giovani, come tanti altri in quegli anni, affascinati da un suono nuovo che arrivava da lontano, portato dal vento della rivoluzione musicale inglese. I dischi dei The Beatles giravano sui giradischi, le mode cambiavano in fretta, e anche in provincia nasceva il desiderio di salire su un palco. Così Francesco Migliorati bassista, Carlo Romagnoli batterista, Giuseppe Ziletti tastiere, Dino Mariotti chitarra solista, Marino Premi Sax, Mario Beluffi cantante, misero insieme strumenti, entusiasmo e amicizia, dando vita al loro complesso beat di Pralboino.

Non c’erano contratti o studi di registrazione: c’erano le balere, gli oratori, le feste all’aperto. Si suonava dove si poteva, davanti a un pubblico fatto di amici, curiosi e ragazze che ballavano sotto le luci improvvisate. Ogni serata era un piccolo evento, ogni esibizione un’occasione per sentirsi parte di qualcosa di nuovo e univano musica e socialità. Nel 1976 parte dei News Fast confluisce negli F.104, nome ispirato al caccia Lockheed, simbolo di modernità e velocità negli anni sessanta. I componenti: Luciano Rodella alla tastiera, Carlo Romagnoli alla batteria, Gianni Benedetti chitarra e voce, Mor Alberto chitarra solista fratello di Angela Mor che abitava al bar Roma, Luca Zangarini chitarra basso, Luca Zernini».

Una serata che è stata anche l’occasione per ricordare Francesco Migliorati, recentemente scomparso, sempre con le emozioni della musica.