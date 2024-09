I Gruppi di Cammino sono partiti da Palazzolo: Asst, Ats, Comuni e associazioni uniti per la salute

Anche quest’anno Ats Brescia promuove i "Cammino Day Territoriali", gli eventi organizzati dai Gruppi di Cammino attivi nei territori delle Asst Spedali Civili, Garda e Franciacorta e che si terranno dal 26 settembre all’11 ottobre 2024.

I Gruppi di Cammino sono partiti da Palazzolo

Il progetto nasce per incrementare il livello di attività fisica nella popolazione, frutto di una collaborazione fra le amministrazioni locali e le associazioni del territorio, con aziende e imprese, strutture sanitarie e socio-sanitarie e professionisti impegnati nella prevenzione.

Sono ben 32 i Gruppi di Cammino guidati da conduttori formati da Ats Brescia: realizzeranno un percorso a piedi, ciascuno nel proprio territorio, con il coinvolgimento totale di più di 1.000 persone. L’obiettivo è ̀favorire una vita attiva e in buona salute e ridurre le malattie croniche attraverso quella che è «la regina» della prevenzione: l’attività fisica. Il progetto al contempo rende il territorio protagonista e favorisce la bellezza dello stare in compagnia: tutti gli eventi sono gratuiti e aperti.

Asst, Ats, Comuni e associazioni uniti per la salute

A tagliare in nastro della partenza della nuova stagione giovedì mattina sono stati Claudio Sileo, direttore generale di Ats Brescia, e Susanna Aschedamini direttore amministrativo di Asst Franciacorta in sostituzione di Alessandra Bruschi, direttore generale. Insieme a loro, al Parco Metelli, il sindaco Gianmarco Cossandi, l’assessore ai Servizi sociali Ombretta Pedercini e Paolo Boldini direttore della Fondazione Richiedei.

"I Gruppi di Cammino rappresentano un’iniziativa significativa in termini di promozione della salute: incentivano infatti una migliore qualità di vita attraverso un’attività fisica che apporta non solo benefici per il corpo e per la mente, ma favorisce anche la socializzazione - ha ribadito Sileo - Camminare è alla portata di tutte le fasce d’età, ed è particolarmente indicato per i meno giovani, ideale per costruire un benessere a 360° gradi".

Il sindaco Cossandi ha rinnovato il piacere di vedere queste attività sul territorio e ha ringraziato anche l’Associazione Pensionati con la quale il Gruppo di Cammino collabora, mentre i vari direttori delle aziende socio-sanitarie hanno spiegato che è decisamente meglio prevenire anziché curare, incentivando le persone a partecipare a questi gruppi e soprattutto a divulgarne l’esistenza fra la comunità.

D’accordo anche Bruschi alla guida di Asst Franciacorta:

"Con questa importante iniziativa intendiamo rafforzare il ruolo della nostra Asst nel promuovere stili di vita sani. Dobbiamo prenderci cura di una popolazione sempre più anziana, ma desiderosa di una vita di qualità".

Alla partenza, inoltre, era presente uno stand con personale specializzato che ha effettuato ai presenti il controllo della pressione e della glicemia gratuitamente.