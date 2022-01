I consiglieri comunali diventano messaggeri della gentilezza, nuova investitura nel comune bresciano

Ne abbiamo tanto bisogno

Ad evidenziare l'importante ruolo della gentilezza è stato proprio il primo cittadino.

L'Amministrazione di Cellatica punta sulla gentilezza.

Gesti che scontati non sono

Ed è proprio per questo motivo che i consiglieri comunali sono stati investiti dell'incarico di messaggeri della gentilezza nella sede consiliare. Ad evidenziare l'importante ruolo della gentilezza è stato proprio il primo cittadino Marco Marini. I consiglieri in questione dovranno pertanto essere messaggeri di tutto ciò che l'essere gentili comporta: il porgere la mano, l'ascolto, il rispetto, il praticare l'arte della conversazione e della pacatezza oltre a suscitare sentimenti di speranza e ottimismo nei confronti del prossimo.

Una giornata celebrata a livello mondiale

L'iniziativa ha visto la luce a poche settimane di distanza dal 13 novembre tradizionalmente la Giornata Mondiale della Gentilezza. Quest'ultima è nata in Giappone grazie al Japan Small Kindness Movement, fondato nel 1988 a Tokyo, dove due anni prima si era costituito un primo gruppo di organizzazioni riunito nel World Kindness Movement (Movimento mondiale per la Gentilezza). E da lì, si è diffusa in tutto il mondo. In questo giorno bisogna promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la cura, l’ascolto dei bisogni degli altri senza dimenticare i propri. La gentilezza è cortesia, buona educazione, dire parole come grazie, per favore, prego e scusa. Ma la gentilezza è anche essere altruista, generoso e disponibile con gli altri. La gentilezza è una pratica di attenzione e buone maniere che rende migliori noi e gli altri per questo dovrebbe essere festeggiata ogni giorno.