I balconi di Orzinuovi volano negli Usa.

Verso gli Usa i balconi di Orzinuovi

Non solo a Orzinuovi, piazza Vittorio Emanuele II «sbarca» negli Usa. Ad ospitare un articolo sull’opera site specific di Luigi Cazzaniga in mostra in centro città il magazine di arte contemporanea «Trops».

Il progetto

Tra le pagine della rivista dedicata al mondo creativo a tutto tondo ci sono anche «I balconi di Orzinuovi» che sono finiti letteralmente oltre Oceano. Il progetto, che è stato anche inaugurato durante la scorsa edizione della Fiera di Orzinuovi, oltre ad aver regalato colore alla piazza ha portato una ventata di internazionalità alla cittadina nostrana.

Ma dove è nata l’ispirazione? A raccontarcelo è stato lo stesso artista, soncinese d’adozione.

«Dopo un’istallazione fatta durante la biennale di Soncino quest’estate – ha raccontato – Su una bellissima ringhiera di 25m avevo messo una delle mie immagini, funzionava talmente bene che l’hanno tenuta esposta per più mesi rispetto al previsto. Ho pensato alle ringhiere, ai terrazzi e ai balconi di Orzinuovi». Il progetto è completo «ma strada facendo sono nate altre ispirazioni».

Come confidato dall’amico Gigi Roveda che ne ha curato l’installazione. «Ci conosciamo da più di dieci anni, a volte facciamo delle collaborazioni e coinvolgiamo sia artisti americani che italiani». Un’amicizia nata durante il festival Jazz del 2013 nella Rocca di Soncino di Luigi Roveda. Parallelamente il fuori mostra della biennale li ha fatti incontrare.

«Ci siamo messi a chiacchierare mi piaceva molto una sua fotografia di New York – confida Roveda – e per scherzo abbiamo barattato una mia opera con la fotografia. Da allora si è aperto un mondo». Solitamente Cazzaniga fa delle fotografie che poi vengono modificate «Questa volta ho utilizzato direttamente il pennello di photoshop. Pennellate larghe, di colori forti da vedere da lontano». La scelta stilistica è racchiusa tra le righe del trattato della pittura di Leonardo da Vinci. Nel suo Trattato di Pittura Leonardo si esprimeva sui colori primari: giallo, rosso e blu insieme a bianco e nero più due colori come il verde e l’azzurro che, in realtà, non sono semplici.

«Una scelta pensata per esprimere al meglio la primavera». L’inaugurazione ufficiale era stata fatta a giugno dell’anno scorso ed è stata una cornice perfetta per la Fiera di Orzinuovi e anche per la tappa orceana della Mille Miglia.

«L’interpretazione? E’ lasciata al lettore». Pvc colorati montati su tubi, per l’impressione della stesura di una coperta di tutti i giorni. «Sono in un periodo della mia età dove prendo ciò che viene piuttosto che andare a cercare. Ho già pubblicato su tutti i giornali, vengo qui perché mi piace stare in campagna».

La carriera partendo dalle origini

La lunga ed eclettica carriera del fotografo Luigi Cazzaniga abbraccia arte, moda, commercio e politica. Nato a Milano, Luigi vive a New York dal 1984 la sua figura è legata a Donyale Luna, la prima top model afroamericana a conquistare la copertina di Vogue, da cui ha avuto una figlia. Le sue riprese storiche dell’11 settembre sono state mostrate su CNN, HBO, BBC, RAI italiana e reti televisive di tutto il mondo. Per LA7 ha diretto e prodotto dei video sulla vita americana. Per Rai 3 ha intervistato Oliver Stoner sui suoi contatti con Putin.

Tra il 1986 e il 1996 è stato direttore artistico di Cover Magazine, un giornale d’arte di New York, negli Usa si è dedicato per per anni moda e ritratti, dal 2000 insieme alla moglie, Ilka Scobie, ha lavorato con Marie Claire intervistando gli artisti più influenti di New York. Dal 2002 ha lavorato per l’Inter per cui ha diretto alcuni video e pubblicato un libro seguendo la squadra per un anno lungo tutto il campionato e la Champions League.

Le proiezioni “Hyper Abstract” sono apparse al Bronx Museum, al Bowery Poetry Club, a La Mama e Howl Gallery, allo Shankill Castle in Irlanda, a Soncino in diverse Biennali, alla Contemporanea di Casal Maggiore e alla Stream Gallery di Bushwick New York. Le sue opere sono attualmente esposte nel Museo Dalì a Figueras in Spagna, e sono state accolte alla Galleria dei Serpenti a Roma, alla No Commission nel Bronx, a Manhattan alla Knitting Factory, alla Galleria Yanos Gat, alla The Hole, inoltre alla Galleria Hamilton a Londra, all’Institute of Contemporary Art di Boulder Colorado, alla FNAC di Genova, alla Galleria Gare2 di Brescia e di recente al Museo della Stampa di Soncino e alla Cremona Art Week con una mostra alla Galleria PQV Fine Art di Cremona. I suoi due libri, “Mondo Inter” e “Ritratti di gruppo” sono stati pubblicati in Italia.

Una selezione online dei suoi lavori cinematografici è attualmente presente su Exquisite Pandemic, un blog d’arte di New York. Ha anche curato insieme alla moglie la mostra FILANDA a Soncino con i lavori di 48 artisti USA e Italiani e una sua fotografia di Donyale Luna é stata usata per la realizzazione di un grande mosaico 5x5m alla Cittadella degli Archivi di Milano. Cazzaniga ha inoltre contribuito alla realizzazione del documentario di HBO “Donyale Luna Supermodel” proiettato in Italia da Sky. Tra eventi e mostre si annovera al NeueHouse New York la Proiezione del documentario “A River View” sulla retrospettiva dell’artista Ugo Rondinone a Lucerna Awards: Hacker Awards New York Marzo 2024 Without Borders International Film Festival Award.

L’artista ha contribuito a portare un pezzetto di Orzinuovi oltre oceano: