Hunziker in Franciacorta e i Ferragnez sul Garda: i vip scelgono il Bresciano

Sono stati avvistati mentre trascorrevano il week fra le bellezze del territorio. Michelle Hunziker in Franciacorta, mentre i Ferragnez sul lago di Garda: ancora una volta i vip hanno scelto il Bresciano.

Week end in Franciacorta

Un week end in mezzo alla natura e ai vigneti per la celeberrima showgirl Michelle Hunziker, che ha trascorso dei giorni di relax assieme alla figlia Aurora Ramazzotti nel resort I Cappuccini di Cologne. Tra yoga, massaggi, buon cibo e gite nel verde, non sono mancate nemmeno le degustazioni di vini, eccellenza della Franciacorta, alla cantina Corte Aura di Adro. Il modo miglopre per apprezzare le bellezze che il territorio ha da offrire.

Sul Garda con i Ferragnez

Tornano nel bresciano anche Chiara Ferragni e il marito Fedez, neo genitori della loro secondogenita, la piccola Vittoria. Dopo le esperienze in Franciacorta, i coniugi Ferragnez hanno scelto il lago di Garda, Villa Faltrinelli a Gargnano, per trascorrere dei momenti di svago assieme agli amici.