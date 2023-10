"Gussago per i Giovani": il progetto.

Nel dettaglio

Il progetto "Gussago per i Giovani" si rivolge ai giovani del territorio in un’ottica di promozione della cittadinanza attiva. La proposta si concretizza nella realizzazione di esperienze a favore del territorio con il coinvolgimento attivo dei giovani. Le attività si realizzeranno a partire dai loro interessi di carattere culturale, artistico, sociale, aggregativo, promozionale. Gli eventi realizzati saranno “palestre” in cui esercitare capacità organizzative, relazionali, soft skills.

"Gussago per i Giovani": un evento speciale

Domenica 29 ottobre 2023, presso il Centro Sportivo "Corcione", i giovani e i ragazzi del territorio saranno i protagonisti di un evento speciale. Questa serata, concepita in un contesto informale, offre l'opportunità di conoscere il progetto e gli operatori coinvolti. Questo evento mira non solo a dar visibilità al progetto ma anche a coinvolgere i giovani e i ragazzi nella progettazione di futuri eventi a favore del territorio.

Il programma

Il programma dell'evento prevede la presentazione dettagliata del progetto, un "salotto" interattivo con giovani adulti che hanno costruito la propria carriera a partire dalle proprie passioni, tra cui Giulio Barkee autore e chitarrista del gruppo “Barkee Bay”, il manager Alessandro Broglia dell’etichetta discografica Undamento (alcuni tra i tanti artisti seguiti sono Dutch, Nazari, Frah Quintale), Gunther Celli - calcio freestyle e Martina Pansi - organizzatrice di eventi culturali. La serata proseguirà con un coinvolgente concerto dei “Barkee Bay”. Per garantire un taglio giovanile all'evento, la manifestazione sarà condotta da Radio Bruno.

Le parole dell'assessore Valetti

L'assessore alle politiche giovanili, Simone Valetti, ha dichiarato:

"Questo evento è di estrema importanza, poiché rappresenta un passo significativo nel nostro impegno a dare ai giovani la possibilità di essere i veri protagonisti del nostro futuro. Spesso si dice che i giovani sono la chiave del domani, ma è fondamentale tradurre queste parole in azioni concrete. Con il progetto 'Gussago per i Giovani', stiamo cercando di farlo".

In questi mesi si sono già incontrati gruppi che si propongono con idee di realizzazione di concerti, eventi writing, contest di enigmistica. Il progetto è condotto dalla Cooperativa “Il Calabrone” con la presenza di figure educative con ruolo di attivazione e supporto dei giovani e di consulenza alla rete educativa territoriale.