Gussago: consegnati gli assegni di studio ai ragazzi meritevoli.

La cerimonia di consegna a Gussago

Martedì 3 giugno 2025 negli spazi della Sala Civica del comune di Gussago si è tenuta la cerimonia di consegna degli assegni di studio ai ragazzi meritevoli e che si sono distinti nell’anno scolastico. La cerimonia di consegna degli assegni si è affiancata alla tradizionale consegna della Costituzione Italiana ai diciottenni, un simbolo che per il Comune di Gussago non è solo un gesto, ma un forte valore in cui credere. Un benvenuto nella comunità adulta, che ha visto la presenza del Sindaco Giovanni Coccoli, dell’Assessore all’Istruzione Nicola Mazzini e del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Gauli. Nel complesso, sono stati consegnati:

· Consegna Assegni di Studio – Merito n. 49 studenti

· Consegna Assegni di Studio - Premio Eccellenza n. 16 studenti

Le parole del sindaco

“E’ il nostro modo per darvi il benvenuto a tutti gli effetti nella nostra comunità, della quale diventate protagonisti a pieno titolo, assumendo oneri, doveri e responsabilità.La Costituzione che vi viene consegnata rappresenta la sintesi più alta delle regole di convivenza di una comunità. Nel consegnarvela la comunità vi investe di un ruolo importante, a cui tutti siamo chiamati: quello di cittadini coscienti e consapevoli dei diritti e dei doveri della convivenza civile - ha dichiarato il sindaco Giovanni Coccoli- . La consegna della Costituzione è un gesto semplice, un modo per cercare di avvicinarvi alla vita sociale, politica e civile del nostro paese, quasi la necessità di tramandare di generazione in generazione, quello che di bello sono riusciti a fare i nostri padri e madri costituenti. Ricevere la copia della Costituzione è un gesto simbolico che vi invita a conoscere e a rispettare i valori fondamentali su cui si basa la nostra Repubblica: la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la pace e la giustizia. Questi principi sono il cuore della nostra convivenza civile e rappresentano la guida per costruire un futuro migliore, non solo per voi, ma per tutta la comunità”.

Le parole del presidente del Consiglio comunale