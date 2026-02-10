Per i cittadini è già disponibile una serie di strumenti informativi pensati per garantire un flusso costante e immediato di aggiornamenti

Attivato nella frazione di Casaglio a Gussago il nuovo sistema di monitoraggio del torrente “La Canale”.

A Gussago attivato il nuovo sistema di monitoraggio del torrente “La Canale”

Si tratta, in particolare, di un’infrastruttura tecnologica pensata per rafforzare la prevenzione idrogeologica e tutelare i residenti delle aree più esposte al rischio di esondazione:

“Un passo significativo per la sicurezza del territorio – hanno fatto sapere dall’Amministrazione – in particolare per un quartiere che negli anni ha conosciuto momenti di criticità legati alle intense precipitazioni”.

Un sistema avanzato per controllare il torrente in tempo reale

Il nuovo apparato consente di osservare costantemente il comportamento del corso d’acqua grazie a sensori installati lungo l’asta del torrente, collegati a una piattaforma software dedicata. I dispositivi rilevano quantità di pioggia, livelli idrometrici e altri indicatori utili a valutare l’evoluzione del rischio.

La matrice di allerta prevede quattro livelli di criticità — normale, attenzione, preallarme e allarme — che permettono di attivare in modo graduale le procedure di Protezione Civile e di avvisare tempestivamente la popolazione in caso di peggioramento delle condizioni meteo-idrologiche.

Informazioni sempre aggiornate grazie all’app e ai canali dedicati

Per i cittadini è già disponibile una serie di strumenti informativi pensati per garantire un flusso costante e immediato di aggiornamenti. Le allerte possono essere ricevute tramite l’app DebrisFlowAlert e i pannelli informativi installati sul territorio e ulteriori canali di comunicazione in tempo reale. Un sistema che punta a migliorare la consapevolezza dei residenti e a favorire comportamenti corretti in caso di emergenza. Inoltre in piazza, precisamente in via Peracchia (accanto al capolinea dell’autobus) è stato installato un totem informativo da dove inquadrando i Qr-code sul pannello è possibile scaricare il Piano di Emergenza Comunale e l’App DebrisFlowAlert.

I costi

Il nuovo sistema di monitoraggio ha richiesto un investimento complessivo di 200.000 euro, di cui 170.000 finanziati dal Commissario di Governo e 30.000 cofinanziati dal Comune di Gussago. L’intervento è stato accompagnato da una relazione progettuale che definisce nel dettaglio le funzionalità dell’infrastruttura, i protocolli di allerta e le modalità operative.

Lo studio geologico predisposto propone anche nuove opere idrauliche e misure sia di monitoraggio che di manutenzione dell’alveo del T. La Canale finalizzate alla prevenzione del rischio idrogeologico. Tali opere saranno oggetto di richiesta di finanziamento regionale.

“Con questa infrastruttura – sottolinea l’Amministrazione – compiamo un passo avanti importante nella capacità di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico. La sicurezza dei cittadini e del territorio rimane una priorità, e gli strumenti tecnologici oggi disponibili ci consentono una gestione più tempestiva delle emergenze e delle fasi pre-emergenziali”.

Interventi sul reticolo idrico

L’attivazione del sistema si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione portata avanti dal Comune insieme agli enti competenti. Nel corso del 2025 sono stati completati o avviati diversi interventi sia sul reticolo idrico minore che principale, in collaborazione con Regione Lombardia tra cui:

un intervento urgente in Val Gandine, finanziato da Regione Lombardia, con lavori di rimozione detriti, ripristino degli accessi e realizzazione di una scogliera a secco (186.217,40 euro);

manutenzione ordinaria del reticolo idrico minore, rinnovata con un appalto biennale per un importo di 54.000 euro;

la pulizia delle caditoie stradali (19.000 euro);

la pulizia del deghiaiatore del torrente La Canale tra via Gramsci e via Firenze, con aspirazione dei materiali depositati (89.000 euro);

un finanziamento regionale da 163.316,95 euro per la manutenzione straordinaria del torrente La Canale, affidato al Consorzio di Bonifica Oglio Mella;

manutenzione straordinaria e pulizia della vegetazione in diversi tratti del T. La Canale ad opera di Regione Lombardia;

È stato inoltre confermato a favore del Comune il contributo da parte del Commissario di Governo di importo pari a 10.000.000,00 € per la realizzazione di una vasca di spaglio sul torrente Gandovere e nel 2025 è stata avviata l’attuazione dell’intervento che porterà benefici relativamente alla mitigazione del rischio idraulico nella zona industriale di via Fermi e via Mandolossa.

Un ulteriore passo avanti: il nuovo Piano di Emergenza Comunale

Accanto agli interventi strutturali, l’Amministrazione ha portato a termine anche un progetto di grande rilevanza: la revisione – o meglio, la completa nuova redazione – del Piano di Emergenza Comunale (PEC). Si tratta dello strumento che raccoglie tutte le procedure operative necessarie per affrontare in modo coordinato qualsiasi tipo di calamità sul territorio.

Il nuovo PEC è stato progettato per essere molto dettagliato ma allo stesso tempo snello e facilmente adattabile ai diversi scenari di rischio individuati a Gussago. È valido sia per l’Amministrazione comunale sia per tutte le organizzazioni che potrebbero essere chiamate a intervenire in caso di necessità.

Entro la primavera il Piano sarà presentato alla popolazione attraverso una serie di serate pubbliche, mentre una versione sintetica e intuitiva verrà distribuita agli studenti delle scuole del territorio. Sono inoltre previste prove ed esercitazioni pratiche, fondamentali per rendere realmente efficace il sistema di protezione civile.

Questo insieme di azioni – dagli interventi sul reticolo idrico al nuovo sistema di monitoraggio, fino alla revisione del PEC – contribuisce in modo concreto a ridurre il rischio per i cittadini e, soprattutto, a rendere tutti più consapevoli e preparati nell’affrontare eventuali situazioni di emergenza.

Il piano aggiornato può essere consultato sul sito istituzionale del Comune di Gussago nella sezione Amministrazione Trasparente -> Interventi straordinari e di emergenza.

Collaborazione istituzionale e invito alla cittadinanza

Da parte dell’Amministrazione comunale arriva il “grazie” a Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Protezione Civile e ai tecnici coinvolti per la collaborazione dimostrata nel corso del progetto. L’Amministrazione invita inoltre i residenti delle aree interessate a dotarsi degli strumenti informativi disponibili, così da contribuire attivamente alla sicurezza collettiva.

Le immagini