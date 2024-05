Gratta e Vinci: a Gussago maxi vincita da 2milioni di euro

Gratta e Vinci, maxi vincita a Gussago da 2milioni di euro.

Maxi vincita da 2milioni di euro a Gussago

Un mese di maggio che in Lombardia è iniziato alla grande per gli appassionati dei Gratta e Vinci: negli ultimi giorni, infatti, sono state centrate super vincite in alcuni territori della regione.

Ad essere baciata dalla fortuna anche la provincia di Brescia, a Gussago, dove con un tagliando dal costo di 10 euro della serie Super Numerissimi, il fortunato giocatore della rivendita di via Dante Alighieri 5 ha portato a casa una vincita pari a 2milioni di euro, quella più alta per questo tipo di tagliando.

Altre importanti vittorie sono quelle conquistate con la serie "Il Miliardario Maxi" che ha regalato due vincite niente male: al costo di 20 euro prevede una vincita massima pari a 5 milioni di euro. In questo caso il fortunato giocatore ha acquistato il biglietto vincente nella rivendita di viale A.Moro 2 a Codogno in provincia di Lodi. Un altro fortunato ha invece acquistato il tagliando nella rivendita di via G.B. Scalabrini 76 a Como. La Dea bendata ha permesso ai due di portarsi a casa la vincita più alta, pari a 5 milioni di euro appunto.

Ma quanto incasseranno effettivamente i vincitori?

I tre, seppur comunque abbondantemente fortunati, non incasseranno esattamente la cifra riportata. Infatti per i premi sopra i 500 euro è prevista una trattenuta del 20% sulla cifra eccedente i 500 euro. Nei casi sopracitati, pertanto, i due vincitori dei 5milioni di euro si porteranno a casa effettivamente 4milioni di euro mentre il giocatore che ha acquistato il suo biglietto a Gussago intascherà 1,6milioni di euro.