Grande festa del Ringraziamento a Chiari

Chiari

Circa 200 trattori hanno sfilato in città questa mattina.

Rombo di motori. Questa mattina a Chiari è stato celebrato il Ringraziamento.

Festa del Ringraziamento a Chiari

I trattori erano più di 200. Si sono ritrovati al Centro Giovanile di via Tagliata e poi hanno sfilato per la città. Alle 11, in vista della Messa, si sono poi posizionati in centro: erano ovunque. Nei pressi del Comune, in piazza Martiri e anche in piazza Zanardelli.

La funzione è stata celebrata dal prevosto, monsignor Gian Maria Fattorini e sono stati portati all’altare i frutti della terra. Al termine della cerimonia, invece, non è mancata la benedizione per tutti i mezzi agricoli e gli agricoltori prima del pranzo in Villa. L’evento è stato organizzato dalla sezione locale di Coldiretti con il patrocinio del Comune di Chiari, rappresentato dall’assessore Domenico Codoni.

Presente anche la Protezione civile che si è occupata del traffico e della viabilità.

