Tenere vivo il ricordo degli amici che non ci sono più, ma anche onorare la memoria di chi si è sacrificato per la Patria, in nome della libertà.

E’ stata una celebrazione molto sentita e partecipata quella promossa sabato 1 ottobre al parco "Aldo Moro" dagli Autieri di Franciacorta.

Gli Autieri di Franciacorta ricordano i caduti

Dopo la Messa officiata da padre Stefano, il segretario del sodalizio Pierangelo Faustinelli ha letto la lettera del presidente degli Autieri di Franciacorta, assente perché in malattia: una missiva in cui Massimiliano Burranca ha voluto ringraziare i membri del Direttivo ma anche tutte le donne presenti in associazione per la loro attività di supporto e sostegno. Nel suo discorso il sindaco Tiziano Belotti ha evidenziato l’importanza del tessuto associativo rovatese e la necessità di ricordare il sacrificio di chi è morto per la Patria e per difendere la democrazia. Il delegato regionale Giorgio Franchina ha infine elogiato la sezione Franciacorta per l'impegno nel sociale e il prezioso contributo dato alla comunità. La serata si è conclusa con un rinfresco nella sede di corso Bonomelli.

Una cerimonia molto partecipata

Alla commemorazione, molto partecipata, sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni d'Arma e di volontariato e numerosi esponenti della Giunta e del Consiglio comunale, oltre alla comandante della Polizia Locale Silvia Contrini.