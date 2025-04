"Per un istante le nostre vite si sono incontrate… Le nostre anime si sono sfiorate", recita una celebre citazione di Oscar Wilde. La vita di Federico Doga si è spezzata a soli 16 anni in un tragico incidente, ma lui ha lasciato un segno indelebile nelle persone che ha incontrato sul suo cammino. Tra queste i tanti ragazzi con cui condivideva la passione per il rugby; e proprio alcuni di loro sono stati "reclutati" per fare parte della squadra Gli Amici di Fede, che nei giorni scorsi a Brno, in Repubblica Ceca, ha sfidato in un torneo il Rugby Club Bystrc e la squadra di Vienna.

Gli Amici di Fede in trasferta a Brno nel ricordo del suo sorriso

"Siamo partiti mercoledì notte e siamo rientrati domenica mattina per Pasqua - ha spiegato Daniele Porrino, che insieme alla moglie Chiara Gallo, la mamma del 16enne, ha dato vita all’associazione In Viaggio con Fede, fucina di tanti progetti solidali - I ragazzi sono tutti coetanei di Federico, classe 2006, di diversi club: Rovato, Parabiago, Imperia, Treviglio, Valle Camonica... Ho spiegato loro che ogni incontro lascia un segno e ciascuno di loro ha un segnetto di Fede. C’è chi l’ha vissuto di più, giocandoci insieme per dieci anni, chi ha frequentato con lui le medie, chi ha partecipato insieme a lui dei camp". Un’amicizia capace di sopravvivere a tutto, anche alla morte. E così, con il ricordo di Fede (residente a Comezzano-Cizzago e studente del liceo Gigli di Rovato) dentro al cuore, il gruppo è partito in pullman diretto verso Brno; non è mancata neppure una tappa a Vienna, per visitare la città, prima di sfidarsi sul campo da rugby. "E’ stata una bellissima esperienza di condivisione - ha proseguito Porrino - Abbiamo ricevuto una calorosa accoglienza, in tanti hanno voluto acquistare le magliette con il logo dell’associazione. E i ragazzi si sono emozionati".

I prossimi tornei a Milano e Brescia

Un viaggio di quelli che sicuramente restano del cuore, che illuminano il cammino, che fanno splendere il sole anche quando piove, proprio come faceva Fede con il suo meraviglioso sorriso. Il prossimo appuntamento per l’associazione sarà il 7 giugno a Milano, al campo Curioni, dove si svolgerà un torneo di Rugby Seven Under 18. Confermato anche il Trofeo del Neurone, in calendario invece per il 14 giugno a Brescia allo Stadio Invernici di via della Maggia. Una manifestazione che coinvolgerà 12 squadre (iscrizioni entro il 20 maggio), chiamate ad affrontarsi in una fase a gironi per giocarsi l’accesso alle finali. Il torneo sostiene due realtà solidali: In viaggio con Fede e la Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica Ets.