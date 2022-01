Gli Amici della musica annunciano la scomparsa del presidente onorario Pozzi

Palazzolo sull'Oglio

Palazzolo sull'Oglio è in lutto. Gli Amici della musica annunciano la scomparsa del loro presidente onorario, Battista Pozzi. L'uomo si è spento a 85 anni.

L’associazione Amici della musica di Palazzolo sull’Oglio annuncia con enorme dolore la scomparsa del presidente onorario Battista Pozzi. Socio fondatore del gruppo, per molti anni presidente, pilastro di innumerevoli iniziative, è stato sempre tra i più attivi membri di tutto il Gruppo. Al suo fianco da 12 anni come socio, prima, poi come revisore dei conti, consigliere, vicepresidente e infine come presidente ho avuto modo di apprezzare il suo attaccamento all’Associazione. Sento il dovere di ringraziare Battista per tutto ciò che ha fatto per l’associazione e per i preziosi consigli che mi ha personalmente dato. Io oggi perdo un grande amico. A nome personale e di tutto il consiglio, ma anche a nome di tutti i soci, voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia ed alla moglie Elisabetta ringraziandoli tutti di cuore per l’amicizia dimostrata. Per me e per molti la lirica a Palazzolo è Pozzi ,e lo sarà per sempre. Riposa in pace grande amico, noi cercheremo di proseguire il solco che tu hai faticosamente tracciato.

Ad annunciare la morte di Battista Pozzi è stato il presidente dell'associazione Amici della musica di Palazzolo, Giovan Maria Zanotti. Per il sodalizio, infatti, Pozzi è stato una grandissima figura di riferimento e la sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Il palazzolese è venuto a mancare oggi, sabato 29 gennaio, all'età di 85 anni.

Le esequie

I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio, alle 14.30, nella parrocchia di Sacro Cuore. Terminata la funzione, Pozzi sarà accompagnato al Tempio crematorio. Lo piangono la moglie Elisabetta, i figli Guglielmo, Giovanni e Stefano con Barbara, il fratello don Guglielmo e tutti i parenti, ma anche le persone che lo hanno conosciuto e apprezzato.