Gli agenti del comando della Polizia Locale di Rezzato in visita alle scuole.

In visita alle scuole gli agenti del Comando della Polizia Locale di Rezzato

L'incontro a seguito dell'adesione al progetto organizzato dal gruppo di Protezione Civile A.I.B. Monte Regogna di Rezzato. Per l’occasione ieri mattina (venerdì 3 maggio2024) gli Agenti, insieme ai volontari, sono stati accolti dagli studenti della scuola secondaria di primo grado “Perlasca” della Città di Rezzato.

Promossa dai volontari, l'iniziativa ha avuto un duplice scopo: da un lato è parte dell'attività istituzionale di formazione scolastica, dall'altro ha avuto la funzione di informare la popolazione in materia di protezione civile. In particolare l'attenzione si è focalizzata sull'adozione dei comportamenti più consoni da tenere in caso di emergenze così come sui rischi naturali e industriali presenti sul territorio. É stata inoltre l'occasione per offrire una descrizione sintetica della struttura della protezione civile evidenziando l'importanza che il volontariato riveste in questo senso.

Sicurezza su strada e nella vita quotidiana

L'intervento degli agenti del Comando Polizia Locale di Rezzato si è inserito anche nel contesto delle politiche di prevenzione e di educazione delle giovani generazioni. L'obiettivo è far si che i ragazzi possano comprendere e quindi adottare degli atteggiamenti corretti e rispettosi delle regole della circolazione sulla strada così come del vivere sociale.