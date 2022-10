Giuseppe Villani ha vinto il premio Eccellenza italiana. Ennesimo riconoscimento per il giovane pizzaiolo.

Giuseppe Villani ha vinto il premio Eccellenza italiana

Nato a Chiari, il giovane ha ricevuto il riconoscimento a Roma dalle mani del professor Massimo Lucidi e rappresenta per lui un importante traguardo dopo gli sforzi fatti per promuovere il territorio e le materie prime di qualità. Il premio, giunto alla nona edizione, si svolge nella Capitale in collegamento simultaneo con Washington e seleziona le eccellenze Italiane che si sono contraddistinte durante l’anno per aver portato il tricolore in alto in tutto il mondo. "Sono orgoglio della nomina - ha dichiarato Giuseppe - Questo è un premio al mio impegno, al sudore versato per studiare e per sperimentare, questo premio arriva anche grazie all’importante contributo della mia fidanzata Andrea, al sostegno dei miei genitori Pietro Villani e Teresa, a Luigi Fusco e mio zio Antonio Villani che condividono con me l’avventura del ristorante Napule’s a Erbusco".

Cenni biografici

Giuseppe ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della ristorazione insieme ai genitori, che guidano il ristorante pizzeria Pulcinella e si è perfezionato grazie al mentore arte e pluricampione mondiale Giuseppe Lapolla. Tra i successi conseguiti il primo posto al Campionato mondiale della pizza nel 2019, il primo posto al trofeo internazionale pizza ai sapori d’autunno del 2019 e il terzo posto al Campionato europeo pizza senza frontiere con finale svoltasi a Londra nel 2019.