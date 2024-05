Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche, tappa a Gussago.

Tappa a Gussago del Giro d'Italia delle Cure Palliative Pediatriche

Si terrà sabato 11 maggio 2024 a Gussago la tappa bresciana del Giro d'Italia delle Cure Palliative Pedriatiche, la partenza è fissata per le 14 da piazza Vittorio Veneto. Si tratta di una biciclettata non competitiva aperta a tutti, sia ai piccoli pazienti che alle loro famiglie.

Il motto dell'iniziativa è questo: "Ciascuno a suo modo. Insieme siamo rete". Ad andare in scena è la terza edizione organizzata dalla Fondazione Maruzza e che andrà in scena dall'11 maggio al 16 giugno in tutta Italia. In calendario eventi di carattere sportivo, scientifico, istituzionale, culturale e ricreativo.

Solidarietà e divertimento

Una giornata di solidarietà ma anche di divertimento: grazie alla partecipazione di associazioni del territorio e a L'Ottavo giorno (rassegna solidale e culturale promossa dal comune di Gussago), il pomeriggio di sabato 11 maggio, oltre alla biciclettata si terranno animazione e laboratori ludico-creativi.