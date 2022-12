Giovani Impresa, l'assemblea annuale si è tenuta a Gussago

Giovani Impresa, si è tenuta ieri sera (giovedì 15 dicembre 2022) l'assemblea annuale a Gussago.

"È stata un’occasione utile per confrontarsi sul ruolo dei giovani in agricoltura, non solo sui temi strettamente tecnici e aziendali, ma soprattutto sui grandi temi che coinvolgono il futuro dell’agricoltura, rappresentato principalmente proprio dai giovani stessi: dal cambiamento climatico, con la necessità di conservare e redistribuire l’acqua durante tutto l’arco dell’anno, alla grande minaccia del cibo sintetico".

Queste le parole di Davide Lazzari delegato provinciale di Giovani Impresa Brescia in occasione dell’assemblea annuale di Giovani Impresa che si è svolta ieri sera a Gussago presso l’azienda vitivinicola “Le Cantorie” e che, oltre all’analisi delle attività svolte e la programmazione per l’anno prossimo, ha visto la premiazione dei partecipanti all’Oscar Green 2022 e la ratifica delle modifiche apportate allo statuto nazionale.

Tra le modifiche, ratificate dalla totalità dei presenti all’assemblea, due i cambiamenti principali: la possibilità da parte del delegato provinciale di ripetere il mandato per tre volte anche non consecutive (art 7.1) e la presenza di diritto del delegato nazionale all’interno della giunta esecutiva della Confederazione Nazionale (art 22.6).

“Le modifiche apportate allo statuto di Coldiretti Giovani Impresa Brescia – aggiunge il delegato Davide Lazzari - potrebbe sembrare un semplice atto formale, ma racchiudono in sé il senso di partecipazione dei giovani nei confronti della realtà associativa in cui credono”.

Presente all’assemblea anche il delegato regionale di Giovani Impresa Carlo Maria Recchia che ha ripercorso i momenti significativi che hanno visto protagonisti i giovani nell’anno 2022:

"Un anno ricco di attività, dal Villaggio di Milano al Convegno Infopac, dal viaggio a Bruxelles a quello all’Expo di Dubai, è fondamentale essere sempre parte attiva della vita sindacale di Coldiretti e avere un atteggiamento costruttivo e propositivo. Necessario anche approfondire l’utilizzo del portale del socio e dell’applicazione Demetra, la piattaforma a supporto dell’agricoltura di precisione, per la gestione integrata delle attività quotidiane e per la pianificazione di quelle future”.

Momento centrale, che ha visto protagonista il direttore di Coldiretti Brescia Massimo Albano, la consegna degli attestati di partecipazione agli imprenditori bresciani che hanno partecipato all’oscar green, il concorso che premia le idee giovani e innovative. A Brescia sono state presentate 17 domande di cui una è stata selezionata per le finale nazionale:

La chiusura dei lavori al Presidente provinciale di Coldiretti Brescia Valter Giacomelli molto attento e partecipe alle dinamiche dell’attività di Giovani Impresa:

“Le nuove generazioni rappresentato il futuro del settore agricolo e agroalimentare ed è fondamentale sostenere e supportare il lavoro che fanno all’interno delle loro aziende agricole, la partecipazione alla vita associativa di Coldiretti rappresenta un sostegno, un aiuto e uno stimolo per affrontare in modo migliore il percorso aziendale, le incombenze burocratiche e crescere dal punto di vista tecnico e sindacale . L’augurio per il prossimo anno è quello di continuare a far parte del gruppo cercando di essere sempre più attivi e uniti, sia in ambito lavorativo che sociale”.