Giovani agricoltori in vigna: in Lombardia oltre 200 under 35

Giovani agricoltori in vigna: in Lombardia si contano oltre 200 under 35.

Giovani agricoltori in vigna

Sono oltre 200 le imprese vitivinicole gestite da giovani under 35 in Lombardia. È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Lombardia su dati registro imprese in occasione della consegna a Vinitaly del premio che celebra i a‘benemeriti della vitivinicoltura italiana’ Davide Lazzari, viticoltore bresciano e delegato di Giovani Impresa Coldiretti Brescia.

Ai giovani titolari di impresa – precisa Coldiretti Brescia - si sommano poi tutti quei ragazzi e ragazze che lavorano nelle vigne e nelle cantine delle aziende agricole di famiglia. In Italia un giovane agricoltore su 10 possiede una vigna che è la coltivazione più diffusa nelle aziende condotte da under 35. I giovani vignaioli che prendono in mano le redini delle aziende – continua Coldiretti Brescia – imprimono una svolta innovatrice con investimenti in droni, gps, robot, software e internet delle cose senza dimenticare la tradizione e il legame con il territorio.

Parole di congratulazioni

“Congratulazioni a Davide Lazzari per il riconoscimento che si è aggiudicato a Vinitaly – commenta Valter Giacomelli presidente di Coldiretti Brescia – con la sua storia personale e imprenditoriale Davide testimonia l’impegno che i giovani agricoltori mettono ogni giorno nelle loro aziende, per renderle sempre più innovative e sostenibili mantenendo forte il legame con il territorio, valorizzandolo sempre più”.

Davide Lazzari – conclude Coldiretti Brescia – gestisce l’azienda agricola vitivinicola di famiglia a Capriano del Colle, in provincia di Brescia. Una volta entrato in azienda, Davide ha voluto rendere sempre più sostenibile la produzione: da una parte valorizzando le proprietà dei terreni; dall’altra recuperando le antiche varietà locali dimenticate o in via di estinzione. Questo suo impegno è stato premiato in passato anche da Coldiretti Lombardia con il riconoscimento dell’Oscar Green regionale, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa per le idee giovani innovative nelle campagne.