Giornata nazionale del gatto: mandateci le vostre foto

Infingardi. Spietatamente teneri. Irresistibili. Non serve scomodare gli antichi egizi, che li ritenevano sacri, per ricordare quanto i gatti abbiano un posto al sole nelle vite di moltissimi di noi. Non se la prendano i cani, ma quell'incedere flessuoso e misterioso difficilmente lascia indifferente chiunque abbia un minimo senso dell'eleganza e del buon gusto. Ecco perché, dopo l'inatteso successo dell'iniziativa dedicata ai cani dello scorso agosto, abbiamo deciso di dedicare un'iniziativa speciale a loro, ai nostri mici. Quelli che pensiamo di ospitare nelle nostre case, illudendoci che dal loro punto di vista non sia l'esatto contrario: sono loro ad elargirci gentilmente un po' di amore e un po' di spazio nelle loro sette, splendide, placide e ieratiche vite da gatto. Non c'è di che, padrone.

La Giornata nazionale del gatto

L'occasione è la Giornata nazionale del gatto, che cade il 17 febbraio. Anche quest’anno, il nostro giornale invita i lettori e inviare una fotografia del felino di casa, indicando il nome del gatto e il comune di residenza all’indirizzo di posta della redazione redazione@primabrescia.it (con "Speciale Gatti" nell'oggetto), oppure via whatsapp al numero 3501113403.

Gli scatti dovranno essere inviati entro martedì 11 febbraio. Tutte le fotografie spedite dai nostri lettori saranno pubblicate sull’edizione del settimanale in edicola venerdì 14 febbraio, nelle pagine speciali dedicate all’iniziativa su ChiariWeek, ManerbioWeek, MontichiariWeek e GardaWeek. Non resta, dunque, che immortalare, telefonini alla mano, il nostro gatto in una posa simpatica oppure mentre indisturbato si concede un pisolino (di solito sul nostro maglione fresco di bucato, appoggiato per un attimo sul letto). Vi aspettiamo, amici gattari!