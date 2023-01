Giornata Mondiale della Pace, a prendere parte alla marcia 1.500 persone

Giornata Mondiale della Pace, 1.500 persone vi hanno preso parte dopo due anni di stop causa pandemia.

L’appuntamento con la Marcia della Pace organizzata dalla Tavola per la Pace Brescia Est, ieri (domenica 1 gennaio 2023) nel giorno dedicato alla Giornata mondiale della Pace. Sono state 1.500 le persone che si sono ritrovate davanti alla Chiesa del quartiere di Caionvico a Rezzato. Ad animarli il desiderio di pace ancor più forte dallo scoppio della guerra in Ucraina che ha gettato l'Europa nel clima bellico.

La Giornata mondiale della pace è una ricorrenza, celebrata dalla Chiesa cattolica, che cade il primo gennaio di ogni anno. Scopo della Giornata è dedicare il giorno di Capodanno alla riflessione ed alla preghiera per la pace. La ricorrenza è stata istituita da papa Paolo VI con un messaggio datato 8 dicembre 1967[1] ed è stata celebrata per la prima volta il primo gennaio 1968. Da quell'anno il Pontefice della Chiesa cattolica invia ai capi delle nazioni e a tutti gli uomini di buona volontà un messaggio che invita alla riflessione sul tema della pace. Il discorso di Paolo VI iniziò con un saluto e il richiamo storico ai valori della Pax romana, "fondata sull'universale estensione dell'eguaglianza dei diritti dei suoi cittadini, fieri e liberi", rivolse un appello alla tregua e al dialogo per l'incipiente Guerra del Vietnam, concludendosi con una Preghiera per la Pace nel Mondo.