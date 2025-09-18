Giornata mondiale del Cuore: al via l'(H) Open Week dal 26 settembre.

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda ETS ripropone, per il quinto anno consecutivo, l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la principale causa di morte a livello mondiale. Più nello specifico, in Italia, sono responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini. Nelle donne, le MCV si manifestano con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, infatti fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni. Dopo la menopausa, le donne risultano colpite persino più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso in forma più grave, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente.

Per tutti, resta fondamentale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress.

In occasione della Giornata mondiale del Cuore, ASST Franciacorta offre visite cardiologiche ed ECG gratuiti presso gli Ospedali di Chiari e Iseo.

Presidio Ospedaliero di Chiari

. 18 visite cardiologiche con ECG rivolte a donne dai 35 anni non già seguite da un cardiologo.

· 10 visite il 29 settembre dalle 14.00 alle 16.30

· 8 visite il 30 settembre dalle 14.00 alle 16.00

Referente: dr.ssa Elena Rocco

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 030.7102273 – 287 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00

Presidio Ospedaliero di Iseo

.8 visite cardiologiche con ECG rivolte a donne dai 35 anni non già seguite da un cardiologo.

· 30 settembre , dalle 14.00 alle 16.00

Referente: dr.ssa Elena Trussardi

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 030.7103536 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.

“Partecipare anche quest’anno all’(H) Open Week sulle Malattie Cardiovascolari rappresenta per la nostra Azienda un impegno concreto e coerente con la missione di tutela della salute e di vicinanza ai cittadini. Grazie alla collaborazione delle nostre équipe cardiologiche, siamo in grado di offrire, presso i presidi di Chiari e Iseo, visite gratuite dedicate in particolare alle donne, che ancora troppo spesso sottovalutano il rischio di patologie cardiovascolari. La prevenzione e la diagnosi precoce sono strumenti fondamentali per ridurre l’impatto di queste malattie, che rimangono purtroppo tra le principali cause di mortalità. Per questo motivo abbiamo scelto di aprire i nostri ambulatori e di rendere accessibili, senza tempi di attesa, prestazioni di grande valore clinico e sociale. Invito dunque a cogliere questa opportunità, certi che un’informazione adeguata e un controllo mirato possano fare davvero la differenza per la salute del cuore.” conferma Alessandra Bruschi, Direttore Generale ASST Franciacorta

“Quest’anno celebriamo un traguardo importante: la quinta edizione consecutiva di questa iniziativa, un progetto a cui Fondazione Onda ETS tiene particolarmente. Visto il successo e l’elevato numero di richieste nelle edizioni passate, nell’anno di celebrazione del nostro ventennale, abbiamo deciso di reiterare il nostro impegno nella sensibilizzazione delle malattie cardiovascolari, e quindi riproporre una settimana di servizi gratuiti, concentrandoci su problematiche cardiache molto diffuse e ancora oggi, purtroppo, spesso sottovalutate o sconosciute alla maggior parte della popolazione, tra queste: l’aneurisma aortico addominale, l’infarto cardiaco e le patologie valvolari. Abbiamo inoltre ampliato il focus includendo anche le patologie carotidee e venose, al fine di proporre una settimana dedicata alla salute del cuore, delle arterie e delle vene. Anche quest’anno quindi, ci siamo posti l’obiettivo di evidenziare l’importanza della prevenzione primaria e favorire un accesso più semplice e veloce a una diagnosi precoce. Il nostro impegno è quello di rendere direttamente accessibili prestazioni sanitarie che, troppo spesso, risultano difficilmente fruibili a causa di lunghe liste d’attesa. Vogliamo anche sfatare un luogo comune ancora persistente: la convinzione che le malattie cardiovascolari riguardino unicamente gli uomini. Spesso, infatti, la percezione del rischio tra le donne è ancora notevolmente basso, nonostante queste patologie rappresentino una minaccia seria per la loro salute», commenta Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS.