Giornata del verde pulito tra sensibilizzazione e attivismo

L'obiettivo è rimboccarsi le maniche e scendere in campo per la pulizia di Orzinuovi, tra i volontari l’assessore alla sicurezza e allo sport Mirko Colossi e il consigliere Michele Tadiello.

Volontariato e sensibilizzazione

I ventidue volontari del verde pubblico del comune di Orzinuovi, Netaiurs, in concerto con Legambiente Orzinuovi e Parco Oglio nord, hanno identificate le criticità, hanno raggiunto i punti strategici per dare un contributo concreto, tra i principali il Parco Oglio Nord, la piazza ricettacolo dei mozziconi di sigaretta, il parco pubblico e le vie che portano in campagna, troppo spesso meta delle persone che noncuranti fanno diventare una discarica a cielo aperto il nostro bell’ambiente. Ma non finisce qui.

Il programma del pomeriggio

L’idea principe rimane la sensibilizzazione partendo dai più piccoli.vIl programma del pomeriggio al parco Alcide de Gasperi, prevede infatti dalle 15 alle 18.30 laboratori didattici a misura di bambino e non solo: il gioco del cigno e giochi in legno a cura di Legambiente; trucca bimbi; invasare la propria piantina; colorare sulla juta a cura dell’associazione Co.Ge.Aps; ascolto e abbraccio delle piante a cura di Vox Animalia; laboratori di educazione e rispetto ambiente e percorso sensoriale “L’albero dei desideri” a cura dei volontari del verde pubblico Orzinuovi; dalle 16 letture per bambini a cura del gruppo cantastorie della biblioteca di Orzinuovi. Una giornata collettiva per riflettere insieme sul rispetto della natura e del riciclo, perché il segreto è racchiuso nei piccoli gesti dal grande impatto perché come dice il motto di tutti i volontari: “Se ami il tuo paese lo lasci pulito. Non è magia, è ecologia”.