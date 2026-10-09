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Gambero Rosso, territorio bresciano protagonista: 21 vini conquistano i Tre Bicchieri.

Il territorio bresciano protagonista per il Gambero Rosso

Brescia e provincia protagoniste del Gambero Rosso, il territorio è stato infatti premiato con ben 21 Tre Bicchieri. Un numero eccezionale se pensiamo che sono stati in tutto 37 i massimi riconoscimenti conferiti sull’intero territorio lombardo. Ma tornando a puntare l’attenzione sul territorio di Brescia e provincia di questi 21 Tre Bicchieri, 13 vanno alla Franciacorta, 2 al Lugana e 6 alla Valtenesi. Da evidenziare in quest’ultimo caso che proprio il territorio della Valtenesi risulta essere quello più premiato in Lombardia rispetto al numero di bottiglie prodotte (si parla di una produzione di circa 2 milioni di bottiglie) conquistando il secondo posto in Italia.

La più autorevole guida del settore

Si tratta della più autorevole guida del settore giunta quest’anno alla sua 39esima edizione: il tutto frutto di uno straordinario lavoro di gruppo portato avanti da degustatori (oltre sessanta) che hanno percorso l’intera nazione per selezionare i migliori vini. Oltre 24mila recensiti provenienti da 2.605 cantine.

I 21 Tre Bicchieri premiati

Franciacorta: Brut 2021 (Montina); Brut Cuvée alla Moda (Monzio Compagnoni); Brut Teatro alla Scala 2022 (Bellavista); Dosage Zéro Annamaria Clementi Riserva 2017 (Ca’ del Bosco); Dosaggio Zero Gualberto 2016 (Ricci Curbastro); Dosaggio Zero Natura 2021 (I Barisei); Extra Brut Millè 2021 (Muratori); Extra Brut Settedue (Monte Rossa); Nature Essence 2021 (Antica Fratta); Non Dosato 33 Riserva 2018 (Ferghettina); Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2018 (Bosio); Vintage Nature Blanc de Blancs 2019 (Guido Berlucchi); Zero Bagnadore Riserva 2017 (Barone Pizzini).

Lugana: Cemento 2024 (Marangona); Superiore Madonna della Scoperta 2024 (Perla del Garda).

Garda e Valtènesi: Chiaretto Volenterosa 2025 (Tenute del Garda); Groppello 2025 (Cantrina); Valtènesi Antitesi 2024 (Avanzi); Valtènesi Chiaretto Molmenti 2021 (Costaripa); Valtènesi Rosagreen 2025 (Pasini San Giovanni) e

San Martino della Battaglia: Campo del Soglio 2025 (Selva Capuzza).