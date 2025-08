BARBARIGA

Ecco tutto quello che c'è da sapere riguardo alla quarantaduesima edizione.

Frontignano e la sua Festa 2025: quattro giorni di tradizione, musica e buon cibo.

Tutto pronto per la 42esima edizione

La frazione di Frontignano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la 42ª edizione di “Frontignano e la sua Festa”, in programma dall’8 all’11 agosto 2025. Un evento che, anno dopo anno, richiama centinaia di persone da tutta la provincia e oltre, grazie alla sua formula vincente fatta di buona cucina, musica dal vivo, balli, convivialità e tanta allegria.

L’Oratorio di Frontignano, punto nevralgico della festa, si trasforma per quattro giorni in un luogo di incontro e divertimento. Al centro di tutto c’è la tradizione culinaria bresciana, con due autentici simboli del territorio: i celebri casoncelli di Barbariga, preparati secondo la ricetta locale, e lo spiedo bresciano, protagonista indiscusso delle tavolate estive. La nuova area food self service rende l’esperienza ancora più accessibile e veloce, permettendo a tutti di gustare i piatti tipici in un’atmosfera rilassata e informale.

Ma la festa di Frontignano non è solo sinonimo di buon cibo: la musica occupa un posto d’onore nel programma. Ogni sera, infatti, si esibiscono grandi orchestre e artisti di richiamo che animano la pista da ballo in acciaio, allestita per l’occasione. Venerdì 8 agosto si parte con l’energia coinvolgente di Marco e il Clan, mentre sabato sarà la volta della voce elegante di Anna Maria Allegretti. Domenica toccherà a Roberto Polisano far ballare il pubblico con la sua orchestra, e lunedì, a chiudere in bellezza, salirà sul palco Francesca Mazzucato, voce amatissima dai fan del liscio e non solo.

Quattro serate speciali

A rendere ancora più vivace l’atmosfera, ogni serata sarà accompagnata da eventi speciali nell’area cocktail bar e musica alternativa per un pubblico più giovane. Si inizia venerdì con il travolgente Circus On Tour, con Dr. Space & Brio direttamente dal Circus Beat Club. Sabato sarà tempo di cantare con il Karaoke Show condotto da Miky & Alberto, mentre domenica arriva l’AperiPirlo, l’aperitivo più social del momento, con DJ set e divertimento assicurato. Lunedì chiusura col botto grazie alla presenza di Radio Bruno, pronta a trasformare Frontignano in una vera e propria discoteca sotto le stelle.

Ampio parcheggio, servizi ben organizzati e un’accoglienza che sa di casa completano il quadro di una festa pensata per tutte le età. “Frontignano e la sua Festa” è molto più di un semplice evento estivo: è un momento in cui una piccola comunità si apre al territorio e lo accoglie con calore, mantenendo vive le proprie tradizioni e offrendo quattro giorni di sorrisi, balli, musica e ottimo cibo.

Chiunque abbia voglia di vivere un’esperienza autentica, fatta di sapori locali, musica dal vivo e convivialità genuina, non può mancare. Dal tramonto a notte fonda, Frontignano saprà regalare a tutti un ricordo da portare con sé, in attesa dell’edizione successiva.