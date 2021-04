Frana di Tavernola, dal lago d’Iseo al Parlamento

Si è svolta venerdì la prima sessione di audizioni nelle Commissioni congiunte Difesa e Ambiente sulla risoluzione sulla frana di Tavernola proposta sal deputato di M5s Devis Dori. In particolare, sono stati ascoltati i rappresentanti del G16 del Lago di Iseo, della protezione civile di Regione Lombardia, il professor Crosta dell’Università di Milano Bicocca e il professor Tinti dell’Università di Bologna.

A parlare è stato anche il sindaco del Comune di Tavernola, Ioris Pezzotti, che ha fornito validi spunti di riflessione esponendo dettagliatamente la situazione di allarme e pericolo, che non va assolutamente sottovalutata, perchè interessa da oltre cinquanta anni non solo Tavernola Bergamasca ma anche tutti i Comuni del Lago di Iseo. Il sindaco Pezzotti ha inoltre rimarcato la naturale vocazione turistica del lago di Iseo, una grande occasione a livello occupazionale, su cui il pericolo della frana rischia di avere ripercussioni.

“Nel corso delle audizioni sono inoltre emersi alcuni aspetti di assoluta importanza – ha spiegato Dori – La Protezione civile di Regione Lombardia non ha escluso la revoca delle concessioni minerarie ad Italsacci/Italcementi per le attività estrattive sul Monte Saresano, all’esito di uno studio che è stato commissionato da Regione Lombardia ad alcune Università e i cui risultati dovrebbero essere pubblicati entro 90 giorni. Inoltre, secondo gli esperti. almeno la metà del cementificio verrebbe investito dalla frana e l’onda anomala lo sommergerebbe completamente: rimane quindi la forte preoccupazione per il materiale stoccato presso il cementificio che potrebbe disperdersi nel lago con un conseguente enorme disastro ambientale. Infine a oggi non abbiamo ancora una stima effettiva di quante persone potrebbero essere coinvolte dall’onda anomala. Alcuni Comuni hanno già una loro stima, ma nel complesso Regione Lombardia non dispone di questo dato”