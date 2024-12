"Fortunato d’Oro" per Cristian Gatti

Un riconoscimento davvero prestigioso che premia un autentico talento erbuschese. L’Università telematica "Giustino Fortunato" ha conferito il Fortunato d’Oro a Cristian Gatti, un brillante ballerino che incarna i valori dell’eccellenza accademica e sportiva.

Classe 1987, il giovane danzatore ha alle spalle una lunga carriera sia come ballerino (è stato più volte campione italiano nel ballo da sala, liscio unificato e combinata nazionale) che come maestro dell'Asd Cristian Dance.

Il premio, istituito dall’Ateneo, è assegnato a figure di spicco nel mondo della cultura, dello sport e del sociale che, con il loro impegno, contribuiscono allo sviluppo del territorio e alla crescita della comunità nazionale.

"Cristian Gatti è un esempio di determinazione e successo, uno studente modello presso l’Università dove ha già conseguito più lauree, dimostrando un raro connubio di passione, disciplina e ambizione. A ciò si aggiunge il suo straordinario successo nella danza. Il suo percorso esemplare lo rende un simbolo di integrazione tra studio e sport, dimostrando che è possibile eccellere in entrambe le dimensioni con sacrificio, organizzazione e una visione chiara degli obiettivi. La scelta di conferire il premio a Cristian Gatti sottolinea la volontà dell’Ateneo di promuovere esempi positivi per i giovani, valorizzando chi riesce a coniugare successo personale e contributo alla collettività",

queste le motivazioni che gli sono valse il riconoscimento.

Durante la cerimonia di premiazione Gatti ha espresso la sua gratitudine per l’onorificenza ricevuta, dedicandola a tutti coloro che lo hanno sostenuto nel suo percorso:

"Sono profondamente onorato di ricevere questo riconoscimento ed esprimo la mia più sincera gratitudine – ha esordito – Ringrazio l’Università Giustino Fortunato: questo riconoscimento non è solo un momento di orgoglio personale, ma un incoraggiamento a migliorare i miei standard di dedizione, sacrificio e disciplina che ho sempre cercato di portare avanti sia nella danza che nei vari percorsi accademici. Il premio è una grande fonte di ispirazione che va a rafforzare la mia passione e il desiderio di migliorarmi. Ringrazio i miei genitori, perché senza il loro supporto avrei fatto molta fatica a raggiungere tutti gli obiettivi: mi hanno permesso di coltivare la passione per lo sport agonistico e di conciliare i miei studi. La danza nel corso degli anni mi ha forgiato, facendomi riflettere sui molteplici valori e benefici di una pratica sportiva sana. Una storia lunga ben 27 anni di danza sportiva, con 14 titoli italiani, un Campionato del mondo e tante vittorie in competizioni nazionali e internazionali. Un ringraziamento particolare al professor Paolo Palumbo".