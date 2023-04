Finisce sotto ai ferri il sottopassaggio di via San Bernardino

Verrà riqualificato il marciapiede del sottopasso di via San Bernardino, a Chiari, importante elemento di passaggio al servizio dei pedoni che fruiscono della vicina stazione ferroviaria e dei tanti studenti e docenti dell’Istituto Superiore Einaudi ma anche per i residenti della zona nord – est.

Lo ha deciso l’Amministrazione comunale di Chiari che, consapevole della problematica, sta approntando un progetto specifico per la sua risoluzione, andando a toccare i punti che creano più disagio all’utenza, ovvero il suo essere stretto (rispetto alle concrete esigenze del traffico pedonale e ciclabile) e comunque ammalorato.

Nello specifico, il Comune ha previsto di stanziare 300mila euro circa per le opere che, indicativamente, si svolgeranno nel prossimo tardo autunno o al più nei primi mesi del 2024. Questo importo fa parte della variazione di bilancio, che verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale nella prossima seduta del 26 aprile; la progettazione è già invece finanziata. Con questi lavori, si andrà a restringere parzialmente la carreggiata di passaggio dei veicoli, al fine di allargare il piano di camminamento e quindi creare un importante spazio ciclopedonale sopraelevato, per i tanti cittadini che percorrono quel tratto sulle due ruote o a piedi.

Sul tema è intervento il sindaco, Massimo Vizzardi.

È un’opera necessaria per migliorare la viabilità e quindi la vivibilità e la sicurezza di questo tratto di strada, così importante per numerosissimi residenti ma anche per tutti gli studenti che ogni giorno frequentano l’Einaudi. È in via di conclusione la progettazione e la realizzazione delle grandi opere cittadine su cui era ed è impegnata l’Amministrazione comunale per far fare grandi passi nel futuro alla nostra città: ora l’attenzione si concentra in particolare su un’opera di media grandezza per rendere più vivibili luoghi strategici della nostra città (così, ad esempio, come i lavori già avviati di sistemazione del parcheggio di Via S.S. Trinità e del parcheggio di via Sant’Angela Merici).