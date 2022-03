Chiari

L'Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi ha ottenuto un contributo di 500 mila euro.

Ennesimo risultato di primo piano per l’Amministrazione comunale di Chiari guidata dal sindaco Massimo Vizzardi: un contributo di 500mila euro per la realizzazione del nuovo teatro Sant’Orsola.

Finanziato il progetto di riqualificazione del Sant'Orsola

Ha ottenuto il massimo contributo possibile, grazie allo straordinario piazzamento – su 774 concorrenti che lo scorso 12 marzo 2021 sono riusciti a depositare le istanze– il progetto del Comune di Chiari che mette al centro la riqualificazione del teatro cittadino: lavori del valore di 1milione 500mila euro che ora, grazie all’ottimo piazzamento al Bando Rigenera, viene finanziato di ben un terzo da parte di Regione Lombardia.

Infatti, delle 774 domande presentate 534 sono state ritenute finanziabili; Chiari è nella parte alta della classifica, essendosi posizionato 59esimo, con un punteggio di tutto rispetto La proposta progettuale è stata particolarmente apprezzata, se si tiene conto che Chiari non poteva essere assegnatario di una parte del punteggio riservato esclusivamente ai Comuni riuniti in forma associata ed a quelli ricompresi in progetti regionali già avvitai, essendo di fatto escluso a priori da ben tre caratteri premiali su sette previsti nel Bando. Il Progetto elaborato dagli uffici comunali ha tuttavia ottenuto un altissimo punteggio, sia per l’impatto sul tessuto urbano di riferimento e la capacità di rigenerare l’intero centro storico, sia per qualità e chiarezza della proposta progettuale.

Un risultato straordinario se solo si pensa che Consiglio Comunale ha potuto decidere l’acquisizione dell’immobile e programmare l’intervento solo in data 1marzo 2021 e la scadenza per partecipare al Bando era prestabilita al 12 marzo dello stesso anno.

L'intervento del sindaco

Il sindaco Massimo Vizzardi ha da sempre indicato il progetto di recupero del teatro-cinema Sant’Orsola come quello di maggior significato per portare a Chiari un luogo di cultura che mancava da troppi anni.